Рекорд для Динамо: лидер Цыганков за космические деньги может перейти в Милан
Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Посредники предложили Милану осуществить трансфер украинца для усиления атакующей линии команды.
Как сообщает итальянское издание CalciomercatoNews, "россонеры" ищут усиления на фланги, чтобы продолжить бороться за "золото" в чемпионате. Посредники предложили клубу обратить внимание на лидера Динамо Виктора Цыганкова.
Стоит внимания Виктор Цыганков – лучший игрок УПЛ в 2020 году
Щедрое предложение
Боссам Милана было предложено купить украинца за 35 миллионов евро. Само руководством клуба пока не контактировало с динамовцем.
Такой переход мог бы стать рекордным в истории киевского клуба. Сейчас самым дорогим трансфером клуба остается продажа Андрея Ярмоленко в Боруссию (Д) в летом 2017-го года, который составил 25 миллионов евро.
У Цыганкова до конца сезона-2022/23 действует соглашение с киевлянами. Авторитетный портал Transfermarkt повесил ценник на игрока в 19 миллионов евро. Как видим, посредники почти в два раза увеличили предложенную сумму трансфера.
В этом сезоне Цыганков провел в "красно-белой" футболке 19 поединков, в которых 10 раз отличался в воротах соперников и еще трижды ассистировал партнерам по команде. Такая результативность позволила Виктору уйти на зимний перерыв в роли лучшего бомбардира первого круга УПЛ. Он разделил первую позицию с Шахабом Захеди из Олимпика.
Карьера Цыганкова в Динамо: главное
- Цыганков – воспитанник киевского клуба. В 2016 году дебютировал за киевлян в УПЛ и стремительно ворвался во взрослый футбол. А уже в 2017 году Виктор стал самым молодым игроком Динамо, который оформил хет-трик, чем помог киевлянам одержать домашнюю разгромную победу над львовскими Карпатами (5:0).
- По итогам сезона-2018/19 стал лучшим игроком сезона в УПЛ по системе "гол+пас" (18+11), но занял вторую строчку как в гонке бомбардиров, так и в списке лучших ассистентов, отстав на один балл от "горняков" Жуниора Мораеса и Тайсона, соответственно.
- Летом 2016-го года дебютировал в национальной сборной Украины. Сейчас считается основным игроком в столичном клубе. Болельщику уже сложно представить стартовую одиннадцатку без своего лидера.
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