Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Посредники предложили Милану осуществить трансфер украинца для усиления атакующей линии команды.

Как сообщает итальянское издание CalciomercatoNews, "россонеры" ищут усиления на фланги, чтобы продолжить бороться за "золото" в чемпионате. Посредники предложили клубу обратить внимание на лидера Динамо Виктора Цыганкова.

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Щедрое предложение

Боссам Милана было предложено купить украинца за 35 миллионов евро. Само руководством клуба пока не контактировало с динамовцем.

Такой переход мог бы стать рекордным в истории киевского клуба. Сейчас самым дорогим трансфером клуба остается продажа Андрея Ярмоленко в Боруссию (Д) в летом 2017-го года, который составил 25 миллионов евро.

У Цыганкова до конца сезона-2022/23 действует соглашение с киевлянами. Авторитетный портал Transfermarkt повесил ценник на игрока в 19 миллионов евро. Как видим, посредники почти в два раза увеличили предложенную сумму трансфера.

В этом сезоне Цыганков провел в "красно-белой" футболке 19 поединков, в которых 10 раз отличался в воротах соперников и еще трижды ассистировал партнерам по команде. Такая результативность позволила Виктору уйти на зимний перерыв в роли лучшего бомбардира первого круга УПЛ. Он разделил первую позицию с Шахабом Захеди из Олимпика.

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