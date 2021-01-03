Фанаты бельгийского Брюгге хотят видеть в составе своей любимой команды украинского полузащитника Руслана Малиновского. Но украинец не намерен покидать итальянскую Серию А.

Бельгийский клуб, в котором играет другой украинец, Эдуард Соболь, провел голосование среди болельщиков относительно трансфера игрока Аталанты Руслана Малиновского. Больше половины фанатов требуют увидеть полузащитника в составе своей команды, сообщает Voetball24.

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Желание фанатов

В итоге опроса 67% болельщиков проголосовали за покупку футболиста сборной Украины. По их мнению, Малиновский составил бы хорошую компанию Хансу Ванакену, Рюду Вормеру и Матсу Ритсу.

Ранее появилась информация, что украинец недоволен ситуацией в Аталанте, поэтому хочет сменить команду. Такую информацию быстро опровергла супруга игрока Роксана Малиновская в своем инстаграме. Она назвала слухи фейковыми. Руслан не собирается покидать Аталанту.

Сами же итальянцы не против продать Руслана летом 2021-го года, чтобы выручить деньги на другие трансферы. Контракт украинца с командой Джана Пьера Гасперини рассчитан до лета 2024-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 21 миллион евро.