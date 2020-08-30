Виктор Постол уступил в чемпионском бою за пояса WBO и WBC. Андрей Ярмоленко отметился голом за "Вест Хэм". Лондонский "Арсенал" выиграл Суперкубок Англии. Главные новости спорта за 29 августа - читайте в дайджесте Спорт 24.

Поражение Постола Украинский боксер Виктор Постол уступил в чемпионском бою за титулы WBO и WBC в первом полусреднем весе американцу Хосе Рамиресу. Бой продлился все 12 раундов, а Рамирес выиграл лишь решением судей. "Арсенал" выиграл Суперкубок Англии

Лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" 29 августа матчем за Суперкубок Англии открыли сезон 2020/2021. Победу в серии пенальти одержал лондонский клуб, пишет 24 канал.

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Счет в игре уже на 12 минуте открыли "канониры". "Арсенал" поймал "Ливерпуль" на контратаке, которую точным ударом завершил Обамеянг.

После перерыва "Ливерпулю" удалось отыграться. Дебютный гол в составе "мерсисайдцев" провел Минамино.

В основное время команды не смогли определить обладателя Суперкубка Англии, поэтому вынуждены были пробивать пенальти.

Удача была на стороне "Арсенала", футболисты которого реализовали все 5 ударов. Победу лондонцам принес неудачный удар Брюстера.

Футболист "Ливерпуля" попал в перекладину. "Арсенал" 16-й раз в истории выиграл Суперкубок Англии.

Поул Хэмилтона

В субботу, 29 августа, состоялась квалификация Гран-при Бельгии. Победу в квалификации на легендарном автодроме "Спа-Франкоршам" получил Льюи Хэмилтон из Mercedes.

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Прогнозируемо первое место на стартовой решетке разыграли гонщики Mercedes. Хэмилтон одержал очередную победу с рекордным временем. Валттери Боттас стартует вторым. Пилот Red Bull Макс Ферстаппен начнет Гран-при третьим.

Результаты топ-10

Хэмилтон Боттас Ферстаппен Риккардо Албон Окон Сайнс Перес Стролла Норрис

Результат квалификации / Фото twitter.com/f1

Пидручный получил квартиру

Чемпион мира по биатлону 2019 года Дмитрий Пидручный получил от государства квартиру. Теперь спортсмен сможет жить отдельно со своей семьей.

"К празднованию дня города Тернополя получил сертификат на квартиру! Спасибо всем, кто помог этому! Эта награда является дополнительной мотивацией для меня и молодых спортсменов, которые видят, что государство поддерживает и ценит наши достижения! Она дает новые силы двигаться вперед и получать новые награды для нашей родины и Тернопольщины", – подписал фото с сертификатом на квартиру Пидручный.

Квартира, которую получил Пидручный, – однокомнатная, общей площадью в 39,4 метра квадратных в Тернополе. До этого спортсмен с женой и двумя детьми проживал в квартире родителей. Причем еще в апреле 2020 года спортсмен жаловался на то, что никак не может получить квартиру в Тернополе. Гол Ярмоленко Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "Вест Хэма" на товарищеский матч против "Брентфорда". Ярмоленко отличился в дебюте встрече, забив гол на 5-й минуте матча. Украинец получил пас в разрез от Форнальса, после чего пробил в дальний угол ворот. Это важно: Агент Ярмоленко рассказал о будущем футболиста в "Вест Хэме" Защитник пытался помешать Ярмоленко пробить, но в подкате не сумел этого сделать. Смотрите видео гола Ярмоленко

Это второй товарищеский матч "Вест Хэма", в котором сыграл Ярмоленко. Перед тем он сыграл против "Ипсвича", но забитыми голами не отметился.

Уже после этого матча Ярмоленко отправится в Украину, где присоединится к игрокам сборной. Они в Харькове готовятся к двум матчам Лиги наций – 3 сентября во Львове против Швейцарии и 6 сентября в Мадриде против Испании.