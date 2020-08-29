Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "Вест Хэма" на товарищеский матч против "Брентфорд". И забил гол.

Ярмоленко отличился в дебюте встречи, забив гол на 5-й минуте матча. Украинец получил пас в разрез от Форнальса, после чего пробил в дальний угол ворот.

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Защитник пытался помешать Ярмоленко пробить, но в подкате не сумел этого сделать.

Видео гола Ярмоленко

Это второй товарищеский матч "Вест Хэма", в котором сыграл Ярмоленко. Перед тем он сыграл против "Ипсвича", но забитыми голами не отметился.

Уже после этого матча Ярмоленко отправится в Украину, где присоединится к игрокам сборной. Они в Харькове готовятся к двум матчам Лиги наций – 3 сентября во Львове против Швейцарии и 6 сентября в Мадриде против Испании.