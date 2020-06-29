Новый сезон Формулы-1 официально начнется уже 5 июля. Первое гран-при сезона 2020 состоится в Австрии на трассе "Шпильберг".

Официальный сайт Формулы-1 2 июня сообщил, что утвержден календарь на 8 гонок. В Австрии и Великобритании пройдут спаренные этапы.

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Календарь сезона-2020

Гран-при Австрии 3-5 июля Гран-при Австрии 10-12 июля Гран-при Венгрии 17-19 июля Гран-при Великобритании 31 июля – 2 августа Гран-при Великобритании 7-9 августа Гран-при Испании 14-16 августа Гран-при Бельгии 28-30 августа Гран-при Италии 4-6 сентября



Гонки Формулы-1 сезона 2020 / Фото formula1.com

Руководство Формулы-1 надеется провести 18 этапов. Календарь дальнейших гонок сейчас находится в процессе обсуждения.

Также сообщается, что первые гран-при пройдут без зрителей. Впрочем, в Формуле-1 надеются, что болельщики скоро вернутся на трибуны.

Гонки, которые официально отменены

Гран-при Австралии

Гран-при Нидерландов

Гран-при Монако

Гран-при Франции

Гран-при Азербайджана

Гран-при Сингапура

Гран-при Японии

Гран-при Формулы-1 в Монако отменили впервые с 1954 года.