Формула-1 возвращается: официальный календарь гонок 2020
Новый сезон Формулы-1 официально начнется уже 5 июля. Первое гран-при сезона 2020 состоится в Австрии на трассе "Шпильберг".
Официальный сайт Формулы-1 2 июня сообщил, что утвержден календарь на 8 гонок. В Австрии и Великобритании пройдут спаренные этапы.
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Календарь сезона-2020
- Гран-при Австрии 3-5 июля
- Гран-при Австрии 10-12 июля
- Гран-при Венгрии 17-19 июля
- Гран-при Великобритании 31 июля – 2 августа
- Гран-при Великобритании 7-9 августа
- Гран-при Испании 14-16 августа
- Гран-при Бельгии 28-30 августа
- Гран-при Италии 4-6 сентября
Гонки Формулы-1 сезона 2020 / Фото formula1.com
Руководство Формулы-1 надеется провести 18 этапов. Календарь дальнейших гонок сейчас находится в процессе обсуждения.
Также сообщается, что первые гран-при пройдут без зрителей. Впрочем, в Формуле-1 надеются, что болельщики скоро вернутся на трибуны.
Гонки, которые официально отменены
- Гран-при Австралии
- Гран-при Нидерландов
- Гран-при Монако
- Гран-при Франции
- Гран-при Азербайджана
- Гран-при Сингапура
- Гран-при Японии
Гран-при Формулы-1 в Монако отменили впервые с 1954 года.