Чемпион мира по биатлону 2019 года Дмитрий Пидручный получил от государства квартиру. Теперь спортсмен сможет жить отдельно со своей семьей.

Информацию о получении квартиры сам Пидручный опубликовал на своей странице в Instagram.

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"К празднованию дня города Тернополя получил сертификат на квартиру! Спасибо всем, кто помог и поспособствовал этому! Эта награда является дополнительной мотивацией для меня и молодых спортсменов, которые видят, что государство поддерживает и ценит наши достижения! Она дает новые силы двигаться вперед и получать новые награды для нашей родины и Тернопольщины", – подписал фото с сертификатом на квартиру Пидручный.

Квартира, которую получил Пидручный – однокомнатная, общей площадью в 39,4 метра квадратных в Тернополе. До этого спортсмен с женой и двумя детьми проживал в квартире родителей.

При этом еще в апреле 2020 года спортсмен жаловался на то, что никак не может получить квартиру в Тернополе.

Важнейшие спортивные достижения Дмитрия Пидручного

10 марта 2019 года в шведском Эстерсунде Дмитрий Пидручный стал первым украинским чемпионом мира по биатлону. Дмитрий выиграл гонку преследования.

В марте 2020 года на этапе в Нове Место мужская сборная Украины, в состав которой входил Пидручный, завоевала серебряную медаль в мужской эстафете. Это была первая награда для украинской команды за 9 лет.