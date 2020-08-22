Агент Ярмоленко рассказал о будущем футболиста в "Вест Хэме"
Клуб английской Премьер-лиги "Вест Хэм" не намерен продавать украинского вингера Андрея Ярмоленко.
Украинский полузащитник полноценно готовится в составе команды к новому сезону.Про этом рассказал телеканалу "Футбол" агент футболиста Вадим Шаблий.
Смотрите также: Гол Ярмоленко признан лучшим за "Вест Хэм" в сезоне АПЛ: видео
"Все хорошо, Ярмоленко проходит подготовку к сезону вместе с клубом. Все нормально, никто никуда не собирается уходить. Никто его не собирается продавать. В клубе у него все хорошо", – сказал Шаблий.
Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" не намерен удерживать Ярмоленко. Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес планирует расстаться с украинцев.
Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"
- 30-летний Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" летом 2018 года. Лондонский клуб заплатил "Боруссии" Дортмунд за трансфер украинца 20 миллионов евро.
- За "Вест Хэм" 30-летний Ярмоленко провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
- За два года Андрей дважды получал серьезные травмы.