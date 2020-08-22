Клуб английской Премьер-лиги "Вест Хэм" не намерен продавать украинского вингера Андрея Ярмоленко.

Украинский полузащитник полноценно готовится в составе команды к новому сезону.Про этом рассказал телеканалу "Футбол" агент футболиста Вадим Шаблий.

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"Все хорошо, Ярмоленко проходит подготовку к сезону вместе с клубом. Все нормально, никто никуда не собирается уходить. Никто его не собирается продавать. В клубе у него все хорошо", – сказал Шаблий.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" не намерен удерживать Ярмоленко. Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес планирует расстаться с украинцев.

Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"