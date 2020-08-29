Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский был фаворитом в борьбе за "Золотой мяч" – награду лучшему футболисту. Однако в 2020 году "Золотой мяч" вручать не будут. Левандовский уверен, что награда должна была достаться ему.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский объяснил, почему заслуживал выиграть "Золотой мяч" в 2020 году. Об этом сообщает Sportowe Fakty.

Кстати ФИФА может вручить "Золотой мяч" в 2020 году

На вопрос, кому бы Левандовский отдал "Золотой мяч", поляк ответил, что себе.

Мы выиграли все, что могли

Свой довольно нескромный ответ Левандовский объяснил тем, что вместе с "Баварией" выиграл все возможные титулы в 2020 году.

С "Баварией" мы выиграли все, что могли. Во всех турнирах – Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов – я стал лучшим бомбардиром. Понимаю, что давление на другого игрока могло быть сильнее. Но разве не любой футболист выиграл бы "Золотой мяч", добившись того, что я?,

– сказал Левандовский.

Левандовский стал лучшим бомбардиром во всех турнирах, в которых "Бавария" принимала участие.

Статистика Левандовского

Лига чемпионов – 15 голов

Чемпионат – 34 гола

Кубок Германии – 6 голов

В июле France Football неожиданно объявил, что впервые в истории не будет вручать "Золотой мяч". Свое решение французы объяснили тем, что сезон 2019/2020 претерпел изменения из-за карантина.

В частности, France Football апеллировал, что чемпионаты Франции, Нидерландов и Бельгии были завершены досрочно. Хотя футболисты из этих лиг ни были фаворитами, чтобы получить награду.

Левандовский, комментируя решение France Football, заявил, что думал про Лигу чемпионов, а не "Золотой мяч".

Не думал об этом. У нас впереди было много матчей. Я понял, что мой приоритет – Лига чемпионов. Ни о каких индивидуальных наградах я не думал,

– сказал поляк.

После того, как "Бавария" выиграла Лигу чемпионов, Левандовский стал главным фаворитом на "Золотой мяч".

Кроме того, авторитетный ресурс B/R Football разместил петицию с призывом, чтобы France Football вручил награду "Золотой мяч" в 2020 году.

Петицию уже поддержали более 170 тысяч человек.