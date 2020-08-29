Левандовский рассказал, кто должен получить "Золотой мяч"
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский был фаворитом в борьбе за "Золотой мяч" – награду лучшему футболисту. Однако в 2020 году "Золотой мяч" вручать не будут. Левандовский уверен, что награда должна была достаться ему.
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский объяснил, почему заслуживал выиграть "Золотой мяч" в 2020 году. Об этом сообщает Sportowe Fakty.
Кстати ФИФА может вручить "Золотой мяч" в 2020 году
На вопрос, кому бы Левандовский отдал "Золотой мяч", поляк ответил, что себе.
Мы выиграли все, что могли
Свой довольно нескромный ответ Левандовский объяснил тем, что вместе с "Баварией" выиграл все возможные титулы в 2020 году.
С "Баварией" мы выиграли все, что могли. Во всех турнирах – Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов – я стал лучшим бомбардиром. Понимаю, что давление на другого игрока могло быть сильнее. Но разве не любой футболист выиграл бы "Золотой мяч", добившись того, что я?,
– сказал Левандовский.
Левандовский стал лучшим бомбардиром во всех турнирах, в которых "Бавария" принимала участие.
Статистика Левандовского
- Лига чемпионов – 15 голов
- Чемпионат – 34 гола
- Кубок Германии – 6 голов
В июле France Football неожиданно объявил, что впервые в истории не будет вручать "Золотой мяч". Свое решение французы объяснили тем, что сезон 2019/2020 претерпел изменения из-за карантина.
В частности, France Football апеллировал, что чемпионаты Франции, Нидерландов и Бельгии были завершены досрочно. Хотя футболисты из этих лиг ни были фаворитами, чтобы получить награду.
Левандовский, комментируя решение France Football, заявил, что думал про Лигу чемпионов, а не "Золотой мяч".
Не думал об этом. У нас впереди было много матчей. Я понял, что мой приоритет – Лига чемпионов. Ни о каких индивидуальных наградах я не думал,
– сказал поляк.
После того, как "Бавария" выиграла Лигу чемпионов, Левандовский стал главным фаворитом на "Золотой мяч".
Кроме того, авторитетный ресурс B/R Football разместил петицию с призывом, чтобы France Football вручил награду "Золотой мяч" в 2020 году.
Петицию уже поддержали более 170 тысяч человек.