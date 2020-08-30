В субботу, 29 августа (ночь на 30 августа в Украине) состоялся бой между обладателем титулов WBO и WBC в первом полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом и претендентом на эти чемпионские пояса Украинские Виктор Постол. Победу решением судей одержал Рамирес.

Этот бой дважды переносили. Так что состоялся он лишь с третьей попытки. Сначала боксеры должны были драться в феврале в Китае. Но там как раз получил распространение коронавирус. Чемпионский бой перенесли на май в США с надеждой, что пандемия к этому времени пойдет на спад. Но не сложилось. И вот 29 августа при пустых трибунах Виктор Постол провел свой чемпионский бой за титулы WBO и WBC в первом полусреднем весе.

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Перед боем букмекеры отдавали предпочтение Рамиресу. Он на 8 лет младше Постола, и до этого ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. Зато как раз возраст и опыт были одним из козырей украинского боксера. И как показал сам бой, разница в возрасте не сыграла никакой роли в бою, где на первый план вышла физическая подготовка.

После начала поединка Рамирес занял центр ринга. Однако и Постол активно вел бой, держа соперника на безопасном для себя расстоянии. А во втором раунде даже удалось нанести несколько прицельных ударов.

В общем боксеры течение всего поединка "разменивались" раундами. В бою не было откровенного фаворита. За 12 раундов ни одному из боксеров не удалось отправить соперника в нокаут или хотя бы зажать у канатов. Удары проходили как у одного, так и другого.

R7 power surge from the champ ️#RamirezPostol | Live on ESPN+ pic.twitter.com/LpGSk5mivE — Top Rank Boxing (@trboxing) August 30, 2020

При этом сам бой Постол проводил довольно спокойно, в очередной раз подтверждая свое хладнокровное имя Iceman.

Бой продлился все 12 раундов. Поэтому победителя пришлось определять судьям. И если первый зафиксировал ничью 114:114, то два других отдали предпочтение Рамиресу – 115:113 и 116:112. Поэтому американский боксер сохранил чемпионские пояса.

Видеообзор боя Постол – Рамирес