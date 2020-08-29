Лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" 29 августа матчем за Суперкубок Англии открыли сезон 2020/2021. Победу в серии пенальти одержал лондонский клуб.

Арсенал – Ливерпуль 1:1 (4:5 по пенальти)

Голы: Обамеянг, 12 – Минамино, 73

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На старте матча "Ливерпуль" больше времени проводил с мячом и даже успел отличиться. Но гол Ван Дейка было отменен из-за офсайда, пишет 24 канал.

Шедевр Обамеянга

На 12 минуте "Арсенал" неожиданно открыл счет в игре. Сака на правом фланге получил передачу и решил резко перевести на противоположную половину поля.

Там мяч обработал капитан лондонцев Обамеянг. Нападающий пробежал несколько метров и нанес дальний удар точно в угол. Алиссон выручить "красных" не смог.

Видео гола Обамеянга

Через несколько минут "Арсеналу" удалось провести еще одну острую атаку. Партнеры вывели на ударную позицию Нкетиа. Тот нанес удар в нижний угол, но на этот раз Алиссон смог парировать выстрел.

После пропущенного гола "Ливерпуль" продолжил владеть территориальным преимуществом, проводя позиционные атаки. И игра у подопечных Юргена Клоппа не слишком клеилась.

Больше угрозы "красные" создавали благодаря подключениям Роберстон на левом фланге и его прострел в штрафную. Впрочем, в первом тайме до гола дело так и не дошло.

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После перерыва хорошую возможность отличиться имел Фирмино. Игроки "Арсенала" оставили много пространства для бразильца и тот попытался почти из пределов штрафной выкрутить мяч под штангу. Но выстрелу Фирмино совсем немного не хватило точности.

На 65 минуте стопроцентную возможность упустил Мане. Робертсон выполнил отличную передачу, оставив в дураках всю защиту "канониров". Однако Мане не смог переиграть голкипера Мартинеса. Если бы Мане забил, то арбитры, возможно, пересматривали бы эпизод на предмет офсайда.

"Ливерпуль" продолжал доминировать, однако "мерсисайдцам" крайне трудно получить острые моменты. На 68 минуте Минамино нанес первый в матче удар в створ ворот Мартинеса. И для голкипера это была легкая добыча.

Дебютный гол Минамино

На 73 минуте "Ливерпулю" удалось сравнять счет. Минамино в штрафной обыгрался с Салахом и переправил мяч в ворота с близкого расстояния.

Игроки "Арсенала" апеллировали, что Салах подыграл себе рукой, однако никакого нарушения правил не было.

Для японца Минамино это дебютный гол в футболке "Ливерпуля".

Видео гола Минамино

Команды не смогли определить победителя в основное время, поэтому судьба Суперкубка определялась в серии послематчевых пенальти. Удача была на стороне "Арсенала", который реализовал 5 ударов.

Победу лондонцам принес неудачный удар Брюстера. Футболист "Ливерпуля" попал в перекладину. "Арсенал" 16-й раз в истории выиграл Суперкубок Англии.

Что интересно, "Ливерпуль" второй сезон подряд проигрывает Суперкубок Англии по пенальти.