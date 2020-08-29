В субботу, 29-го августа, состоялась гран-при Бельгии. Победу в квалификации на легендарном автодроме "Спа-Франкоршам" одержал Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Поул Хэмилтона

Прогнозируемо первое место на стартовой решетке разыграли гонщики Mercedes, пишет 24 канал. Британец Льюис Хэмилтон одержал очередную победу. Валттери Боттас будет стартовать вторым. Пилот Red Bull Макс Ферстаппен начнет гран-при третьим.

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Ход квалифікации

После первой сессии за пределами топ-15 оказались сразу два пилота Haas (Магнуссен и Грожан) и Alfa Romeo (Ряйкконен и Джовинацци). Снова не смог преодолеть первую сессию гонщик William – Латифи.

Буквально проскочили в следующий сегмент оба пилота Ferrari, хотя Шарль Леклер мог опуститься на 16-ю строчку. Монегаску помогла потеря контроля над болидом Магнуссена.

END OF Q1



Drivers eliminated

Raikkonen

Grosjean

Giovinazzi

Latifi

Magnussen #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/D1xwvsDhxF — Formula 1 (@F1) August 29, 2020

Провал Ferrari

В финал квалификации не смогли пройти оба пилота Alpha Tauri и Ferrari – Квят и Лозунге и Леклер с Феттелем соответственно. 15-е место занял гонщик Williams Рассел.

Что интересно, в прошлом году оба пилота Ferrari были сильнейшими в Бельгии.

В третьем сегменте Ріікардо попытался зацепиться за третью строчку, но в последней попытке Ферстаппен оказался лучшим. Вслед за Риккардо стартует Албон.

Пилоты Mercedes без проблем получили очередной дубль.

Результаты топ-10