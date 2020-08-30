Віктор Постол поступився у чемпіонському бою за пояси WBO та WBC. Андрій Ярмоленко відзначився голом за "Вест Хем". Лондонський "Арсенал" виграв Суперкубок Англії. Головні новини спорту за 29 серпня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Поразка Постола

Український боксер Віктор Постол поступився у чемпіонському бою за титули WBO та WBC у першій напівсередній вазі американцю Хосе Раміресу.

Бій тривав усі 12 раундів, а Рамірес виграв лише рішенням суддів.

"Арсенал" виграв Суперкубок Англії

Лондонський "Арсенал" та "Ліверпуль" 29 серпня матчем за Суперкубок Англії відкрили сезон 2020/2021. Перемогу у серії пенальті здобув лондонський клуб, пише 24 канал.

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Рахунок у грі вже на 12 хвилині відкрили "каноніри". "Арсенал" спіймав "Ліверпуль" на контратаці, яку точним ударом завершив Обамеянг.

По перерві "Ліверпулю" вдалося відігратися. Дебютний гол у складі "мерсисайдців" провів Мінаміно.

В основний час команди не змогли визначити володаря Суперкубка Англії, тому вимушені були пробивати пенальті.

Удача була на стороні "Арсеналу", футболісти якого реалізували всі 5 ударів. Перемогу лондонцям приніс невдалий удар Брюстера. Футболіст "Ліверпуля" влучив у поперечину.

"Арсенал" 16-й раз в історії виграв Суперкубок Англії.

Поул Хемілтона

У суботу, 29-го серпня, відбулася кваліфікація гран-прі Бельгії. Перемогу у кваліфікації на легендарному автодромі "Спа-Франкоршам" здобув Льюї Хемілтон з Mercedes.

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Прогнозовано перше місце на стартовій решітці розіграли гонщики Mercedes. Хемілтон здобув чергову перемогу з рекордним часом. Валттері Боттас стартуватиме другим. Пілот Red Bull Макс Ферстаппен розпочне гран-прі третім.

Результати топ-10

Хемілтон Боттас Ферстаппен Ріккардо Албон Окон Сайнс Перес Стролл Норріс



Результат кваліфікації / Фото twitter.com/f1

Підручний отримав квартиру

Чемпіон світу з біатлону 2019 року Дмитро Підручний отримав від держави квартиру. Відтепер спортсмен зможе жити окремо зі своєю родиною.

"До святкування дня міста Тернополя отримав сертифікат на квартиру! Дякую всім хто допоміг та посприяв цьому! Ця нагорода є додатковою мотивацією для мене та молодих спортсменів, які бачать, що держава підтримує та цінить наші здобутки! Вона дає нові сили рухатися вперед та здобувати нові нагороди для нашої батьківщини та Тернопільщини", – підписав фото з сертифікатом на квартиру Підручний.

Квартира, яку отримав Підручний – однокімнатна, загальною площею в 39,4 метра квадратних в Тернополі. До цього спортсмен з дружиною та двома дітьми проживав у квартирі батьків. Причому що ще у квітні 2020 року спортсмен жалівся на те, що ніяк не може отримати квартиру в Тернополі. Гол Ярмоленка Український півзахисник Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі "Вест Хема" на товариський матч проти "Брентфорда". Ярмоленко відзначився в дебюті зустрічі, забивши гол на 5-й хвилині матчу. Українець отримав пас в розріз від Форнальса, після чого пробив у дальній кут воріт.

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Захисник намагався завадити Ярмоленку пробити, але у підкаті не зумів цього зробити.

Дивіться відео голу Ярмоленка

Це другий товариський матч "Вест Хема", в якому зіграв Ярмоленко. Перед тим він зіграв проти "Іпсвіча", але забитими голами не відзначився.

Вже після цього матчу Ярмоленко відправиться до України, де приєднається до гравців збірної. Вони в Харкові готуються до двох матчів Ліги націй – 3 вересня у Львові проти Швейцарії та 6 вересня в Мадриді проти Іспанії.