Динамо победило Львов и закрепилось на первой строчке турнирной таблицы. Шахтер проиграл Заре. Теннисистка Дарья Снигур победила на турнире во Франции. Таковы были главные новости спорта в воскресенье, 28 февраля.

Победа Динамо, поражение Шахтера, феноменальная Заря, спасение Миная

Динамо на выезде победило Львов, забив четыре гола. Львовяне ответили одним точным ударом.

Первый гол был забит на 51-й секунде матча – отличился Беседин.

Бущан пропустил мяч между ног, когда забивал Ныч.

Леднев забил первый гол за Динамо.

Эта победа позволила Динамо набрать 37 очков и на четыре балла оторваться от Шахтера. Львов опустился на последнее место.

Шахтер проиграл Заре и упустил шанс удержаться за Динамо.

Единственный гол в матче был забит на 90+4 минуте – после паса Аллахяра отличился Иванисеня.

Заря на тот момент играла в меньшинстве – на 80-й минуте удалили Жуниора Рейса.

Заря выиграла шесть подряд матчей в УПЛ – новый рекорд луганского клуба.

Шахтер прервал свою беспроигрышную серию в УПЛ, которая длилась 23 матча. Последний раз "горняки" проиграли почти год назад – 15 марта 2020 года. И уступили именно Заре.

Благодаря этой победе Заря закрепилась на третьем месте и приблизилась на расстояние в четыре очка к Шахтеру. У луганчан еще есть матч в запасе.

Минай в домашнем матче обыграл Олимпик.

Дубль в матче оформил Нуриев. Оба гола были забиты с пенальти.

Попович пропустил курьезный гол – мяч залетел ему за шиворот.

Нуриев в конце матча получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

Капитан Олимпика Цымбалюк в матче получил травму – перелом латеральной кости и разрыв связок. Его с поля забрала скорая. Игрок пропустит оставшуюся часть сезона.

Триумф Снигур во Франции

18-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур победила на турнире ITF во французском Пуатье. Это ее первая победа с 2019 года. Но в целом пятый титул.

Гол Малиновского за Аталанту

Руслан Малиновский вышел в основе Аталанты на матч чемпионата Италии против Сампдории. И отметился голом в первом тайме. Аталанта в итоге одержала победу.

Другой украинец Виктор Коваленко весь матч провел в запасе.

Следующий бой Редкача

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач проведет первый бой в 2021 году. Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс собирается провести бой с Редкачем 17 апреля в Атланте.