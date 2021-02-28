Как Заря в меньшинстве забила победный гол в ворота Шахтера на 90 + 4 минуте: видео
Луганская Заря несколько сенсационно победила на выезде донецкий Шахтер. Сделала это команда на последней минуте компенсированного времени, играя в меньшинстве.
Источник:24 канал
Шахтер и Заря продемонстрировали остроатакающую игру, создав немало моментов, чтобы отличиться. "Горняки" за матч нанесли 15 ударов, 10 из которых были в створ ворот. Луганчане 7 раз пробили, четыре из которых были прицельными.
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На 80-й минуте матча Заря осталась в меньшинстве. После просмотра повтора, левый защитник Жуниор Реес получил прямую красную карточку.
Но Заря, когда уже шло компенсированное время, решила не просто держаться за ничью 0:0. А организовала контрвыпад. Форвард Аллахяр выбегал по правому флангу. Против него играли Соломон и Матвиенко. Но нападающий нашел возможность удержать мяч, дождаться подключения партнера и сделать прострел. Пас он отдал на Иванисеню, который избежал опеки Маркоса Антонио и в касание отправил мяч в ворота Шахтера.
Видео гола Иванисени в ворота Шахтера
Именно этот гол и принес победу Заре.
- Луганская команда поднялась на третье место в турнирной таблице. И сократила отставание от Шахтера до четырех очков.
- Кроме того, у Зари еще матч в запасе.
- Заря выиграла шесть подряд матчей в УПЛ.
- Шахтер впервые в этом сезоне проиграл в УПЛ. И в целом прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая длилась почти год. Последний раз "горняки" проигрывала 15 марта 2020 года. И проиграли тогда именно Заре.
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