Луганская Заря несколько сенсационно победила на выезде донецкий Шахтер. Сделала это команда на последней минуте компенсированного времени, играя в меньшинстве.

Шахтер и Заря продемонстрировали остроатакающую игру, создав немало моментов, чтобы отличиться. "Горняки" за матч нанесли 15 ударов, 10 из которых были в створ ворот. Луганчане 7 раз пробили, четыре из которых были прицельными.

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На 80-й минуте матча Заря осталась в меньшинстве. После просмотра повтора, левый защитник Жуниор Реес получил прямую красную карточку.

Но Заря, когда уже шло компенсированное время, решила не просто держаться за ничью 0:0. А организовала контрвыпад. Форвард Аллахяр выбегал по правому флангу. Против него играли Соломон и Матвиенко. Но нападающий нашел возможность удержать мяч, дождаться подключения партнера и сделать прострел. Пас он отдал на Иванисеню, который избежал опеки Маркоса Антонио и в касание отправил мяч в ворота Шахтера.

Видео гола Иванисени в ворота Шахтера

Именно этот гол и принес победу Заре.