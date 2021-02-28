Динамо забило гол в ворота Львова на первой минуте после грубой ошибки вратаря: видео
В матче между Львовом и Динамо счет в матче был открыт уже на первой минуте. Артем Беседин отправил мяч в ворота с близкого расстояния.
Источник:24 канал
Львов пропустил гол, когда еще не прошла и первая минута матча. Цыганков получил мяч вблизи штрафной соперника. Он решил нанести удар низом. Сам удар был не слишком сильным, и голкипер должен был легко с ним справиться. Но Костик неожиданно пропустил мяч под собой вместо того, чтобы поймать его.
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Именно этим и воспользовался Беседин. Нападающий выбежал из-за спины защитника и с близкого расстояния переправил мяч за линию ворот.
Видео гола Беседина в ворота Львова
- Для Беседина этот третий гол в 2021 году за Динамо.
- В первом официальном матче в 2021 году дубль Беседина помог Динамо обыграть Олимпик.
- Весь 2020 год нападающий пропустил из-за дисквалификации. Его отстранили от футбола из-за употребления допинга.
- 22 февраля Беседин во второй раз стал отцом – его жена Радмила родила дочь.
- Беседин помог Динамо пройти бельгийский Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы. В 1/8 финала Динамо сыграет против испанского Вильярреала.
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