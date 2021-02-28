В матче между Львовом и Динамо счет в матче был открыт уже на первой минуте. Артем Беседин отправил мяч в ворота с близкого расстояния.

Львов пропустил гол, когда еще не прошла и первая минута матча. Цыганков получил мяч вблизи штрафной соперника. Он решил нанести удар низом. Сам удар был не слишком сильным, и голкипер должен был легко с ним справиться. Но Костик неожиданно пропустил мяч под собой вместо того, чтобы поймать его.

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Именно этим и воспользовался Беседин. Нападающий выбежал из-за спины защитника и с близкого расстояния переправил мяч за линию ворот.

Видео гола Беседина в ворота Львова