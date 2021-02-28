В воскресенье, 28 февраля, Львов на своем поле сыграл против Динамо. Гости забили четыре гола, на что львовяне смогли ответить лишь одним точным ударом.

Львов – Динамо 1: 4

Голы: Нич, 69 – Беседин, 1, Цыганков, 36, Кендзера, 52, Леднев, 90

Динамо выходило на этот матч, уже зная исход матча шахтера – "горняки" уступили в домашней игре заре. Поэтому в случае победы, Динамо отрывалось на четыре очка от преследователя.

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Львову тоже нужна была победа. Ведь конкуренты в борьбе за сохранение места в УПЛ победили в своих матчах. Поэтому поражение в этой игре опускало "горожан" на последнюю строчку в турнирной таблице.

И уже на первой минуте матча Динамо удалось забить гол. Цыганков нанес удар, Костя пропустил мяч между рук, и Беседин первым оказался на добивании.

Такой результат повлиял на ход матча. Динамо владело инициативой. Но второй гол удалось забить лишь с пенальти. Арбитр решил, что в штрафной был фол против Буяльского. И после коммуникации с VAR-арбитром назначил 11-метровый. Удар с отметки нанес Цыганков.

Впоследствии уже игроки Львова требовали пенальти в ворота Динамо, доказывая, что Родригес сыграл рукой. И снова VAR, но на этот раз обошлось без пенальти – нарушения не было.

Разгромным счет во втором тайме сделал Кендзера. После подачи с углового Забарный пробил головой, Костик отразил сложный удар, но первым на добивании оказался польский защитник.

Львов сократил отставание на 69-й минуте. Чиряк обыграл нескольких соперников и отдал пас в штрафную на Нича. Форвард пробил, отправив мяч между ног Бущану.

И все же избежать разгромного поражения "горожанам" не удалось. На последней минуте основного времени Костя снова спас после первого удара (Романчук в борьбе с Сидклеем срезал мяч в собственные ворота), а Леднев оказался первым на добивании и отправить мяч в ворота. Это его дебютный гол за Динамо.

Видеообзор матча Львов – Динамо

Динамо побеждает и закрепляется на первой строчке в турнирной таблице. Львов опускается на последнее место.