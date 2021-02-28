Закарпатский Минай и донецкий Олимпик 28 февраля открыли воскресную программу 16 тура украинской Премьер-лиги. Поединок в Ужгороде на стадионе "Авангард" завершился победой Миная.

Минай – Олимпик 2:1

Голы: Нуриев, 12 (п), 45+2 (п) – Нкенг, 21

Удаление: Нуриев, 85

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Уже на первой минуте Олимпик мог открывать счет в игре. Дончане организовали атаку благодаря вбросу из-за боковой линии. В итоге на ударной позиции оказался Тейшейра, но не попал в створ с нескольких метров.

Буквально за минуту защиту Миная снова провалился, однако на этот раз закарпатцев выручил голкипер Попович, который справился с ударом Цимбалюка.

В матче против Миная во главе Олимпика дебютировал Юрий Калитвинцев. Что интересно, первый тренерский опыт Калитвинцев получил в Ужгороде, когда возглавлял Закарпатье.

Голевая перестрелка

Несмотря на то, что Олимпик лучше вошел в игру, отличиться удалось именно "лисам". На 12 минуте Минай получил право пробить пенальти. Удар с отметки уверенно исполнил Анатолий Нуриев.

Однако преимущество закарпатцев держалась не так долго. На 21 минуте зимний новичок дончан Нкенг ударом головой замкнул навес в штрафную Миная. Мяч полетел по странной траектории и упал за шиворот Поповичу – 1:1.

В конце тайма Минаю удалось снова выйти вперед. Арбитр назначил пенальти уже в компенсированное ко второму тайму время. Мяч попал в руку Зотьку после того, как Цимбалюк выбил его.

Несмотря на апелляции футболистов донецкого клуба арбитр Богдан Блавацкий был неумолим. Удар с отметки снова реализовал Нуриев. Для Анатолия это уже 8 гол в сезоне и он приблизился к лидерам бомбардирской гонки Виктору Цыганкову и Шахабе.

После перерыва Олимпик пытался играть первым номером, что позволило Минаю рассчитывать на контратаки. Первый действительно острый момент во втором тайме возник у ворот минайцив. В частности, Таллис после навеса в штрафную сумел нанести удар, однако мяч пролетел над воротами.

Еще один момент имел Каргбо. Легионер дончан был на ударной позиции в штрафной Прохожу, однако не нашел пространства, чтобы переиграть Поповича.

Удаление Нуриева и ужасная травма Цимбалюка

На 85 минуте Олимпик получил численное преимущество. Герой Миная Анатолий Нуриев "наиграл" на вторую желтую карточку и был удален. Но уже через 2 минуты кадровых потери понес Олимпик.

Евгений Цимбалюк неудачно приземлился, в результате чего получил тяжелую травму ноги, похожую на перелом. Футболиста забрала машина "скорой помощи" прямо с футбольного поля.

За 6 компенсированных минут Олимпик не смог вырвать ничью.

Благодаря победе Минай прервал серию из 7 подряд поражений в различных турнирах. Также команда Василия Кобина покинула зону вылета. Олимпик остался на 8 строчке.

Минай – Олимпик видеообзор