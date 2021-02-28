Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей турнира во французском Пуатье. Это ее первая победа с 2019 года.

В финале турнира Снигур обыграла хозяйку соревнований Клару Бурель. Однако победа легкой не была – теннисистки сыграли все три сета, а игра длилась два часа.

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Снигур выиграла первый сет, но уступила во втором сете. В третьем сете украинка была впереди 5:2, но сразу воспользоваться своим преимуществом не сумела. И все же довела игру до победы.

Дарья Снигур – Клара Бурель 2:1 (6:3, 2:6, 7:5)

Для 18-летней украинки это пятая победа на турнирах ITF, но первая победа в финале с августа 2019 года, когда она победила на турнире в Израиле.

Напомним, в 2019 году Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона.