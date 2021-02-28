В воскресенье, 28 февраля, Шахтер сыграл домашний матч против Зари в УПЛ. Луганчане одержали победу, забив гол на последних минуте встречи.

Шахтер – Зоря 0:1

Гол: Иванисеня, 90 + 4

Удаление: Жуниор Рейс, 80 (Заря)

Обеим командам нужно было побеждать. Шахтеру – чтобы иметь шанс обойти Динамо и выйти на первое место. Заре – чтобы вернуться на третье место в турнирной таблице. Ведь Десна перед тем победила и обошла луганчан.

Стоит увидеть Малиновский пушечным ударом забил за Аталанту: видео

Активнее матч начали хозяева поля. Они сразу прижали Зарю к их воротам. Уже на шестой минуте встречи мяч после удара Алана Патрика попал в штангу. После этого на 12-й минуте Виктор Скрипник был вынужден провести вымешенную замену – вместо Кочергина на поле вышел Хомченовский.

Шахтер продолжал давить – Тете пробил мимо угла ворот.

Но в середине первого тайма ситуация на поле резко изменилась. Уже Заря захватила инициативу и начала давить на ворота соперника. Особенно старался Гладкий и Аллахяр. Но им забить не удалось.

Особенно опасно выглядел момент Вернидуба после подачи с углового – он нанес "удар скорпиона". Но Трубин отбил мяч. Закончился первый тайм тем, что Назарина пробил с центра поля, заметив, что Трубин вышел слишком далеко из ворот. Мяч летел под перекладину, но голкипер спас.

Во втором тайме игра несколько выровнялась. Хотя Заря и дальше продолжала давить на ворота соперника. Шахтер отвечал своими не менее опасными моментами.

Но все самое интересное произошло за десять минут до конца основного времени. Жуниор Рейс неудачно сыграл на своей половине поля, сбив Жуниора Мораеса. Сначала он получил желтую карточку, но после просмотра VAR арбитер Екатерина Монзуль показала ему прямую красную карточку.

Шахтер пытался воспользоваться игрой в большинстве. Опасным был удар Исмаили уже на последней минуте основного времени.

Монзуль прибавила четыре минуты. И на последней из них Заря забила победный гол. С ним побежал и Иванисеня. Рядом было несколько игроков Шахтера, но они не помешали иранскому нападающему прострелить, а полузащите нанести точный удар по воротам.

Видеообзор матча Шахтер – Заря

Заря побеждает в меньшинстве и поднимается на третье место. Шахтер терпит первое поражение в УПЛ в этом сезоне. И теряет шанс обойти Динамо.