В матче между Минаем и Олимпиком в УПЛ вратарь-хозяев пропустил курьезный гол. Мяч залетел ему за спину.

Минаю удалось открыть счет в этом матче на 12-й минуте, когда Нуриев забил с пенальти.

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Олимпик же сравнял счет на 21 минуте. Пасич навесил с фланга. Нкенг оторвался от опекунов и затылком пробил по воротам. Голкипер Миная не ожидал на такого удар. И мяч по недосягаемой для него траектории залетел в ворота.

Видео гола Нкенга в ворота Миная

Стоит добавить, что это не первый раз, когда в этом сезоне вратари Миная пропускают курьезные голы. В 15 туре в матче против Александрии на выезде другой голкипер команды Антон Каниболоцкий тоже пропустил гол после собственной ошибки