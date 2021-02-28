Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан пропустил гол в матче против Львова. Голкиперу сумели пробить между ног.

Динамо в матче против Львова было впереди 3:0 на 69-й минуте. Но львовянам удалось сократить отставание в счете.

Напомним Динамо забило гол в ворота Львова на первой минуте после грубой ошибки вратаря: видео

Вышедший на замену Чиряк сумел в борьбе с соперниками дотянуть мяч до штрафной, после чего отдал пас на Нича. Форвард избежал офсайда (ошибся Забарный). После чего пробил. Удар у него получился не слишком сильным. И отправил мяч он именно туда, где был голкипер. Но Бущан пропустил мяч между ног, и тот закатился за линию ворот.

Видео гола Нича в ворота Динамо