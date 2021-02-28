Украинский футболист Руслан Малиновский отличился голом за итальянскую Аталанту. Игрок сборной Украины забил 28 февраля в рамках 24 тура Серии А против Сампдории.

Малиновский принес победу Аталанте

27-летний Руслан Малиновский отличился голом на 40 минуте поединка. Руслан открыл счет в игре.

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Украинский футболист получил мяч возле штрафной генуэзцев, пробежал несколько метров и нанес мощный удар в верхний дальний угол.

Смотрите видео гола Малиновского

После первого тайма Аталанта побеждает со счетом 1:0. После перерыва преимущество клуба из Бергамо красивым голом закрепил Робин Госенс.

В итоге Аталанта выиграла 2:0. Команда Малиновского набрала 36 очков и занимает 4 место.

Малиновский провел на поле 83 минут. Украинца заменил россиянин Алексей Миранчук. Для Малиновского это был 27 матч в сезоне 2020/2021. Украинец забил свой третий гол. Также на его счету 3 ассиста.

Еще один украинский футболист Виктор Коваленко провел весь матч в запасе. Виктор до сих пор не дебютировал за Аталанту.