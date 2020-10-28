Донецкий "Шахтер" сыграл вничью в Лиге чемпионов против "Интера". Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Женская сборная Украины по футболу разгромила Грецию в отборе на Евро-2022. А российского биатлониста Евгения Устюгова дисквалифицировали и лишили золотых медалей. Такими были главные новости спорта 27 октября.

Ничья "Шахтера" в Лиге чемпионов

"Шахтер" сыграл второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов. На этот раз в Киеве против итальянского "Интера". Игра закончилась вничью 0:0. "Горняки" довольно слабо сыграли в атаке – четыре удара, из которых только один был в створ ворот. Да и он был издалека и еще в первом тайме.

А вот "Интер" атаковал немало. И дважды "Шахтер" от пропущенного гола спасла перекладина.

Как это было: "Шахтер" вырвал тяжелую ничью в матче с "Интером": видео

Тренер" Шахтера " Луиш Каштру объяснил, почему команда сыграла так невнятно.

Этот результат позволил "Шахтеру" остаться среди лидеров группы B. Впереди команду ожидает матч с еще одним лидером – менхенгладбахской "Боруссией" в Киеве 3 ноября. На этот матч уже начали продавать билеты.

С другими результатами Лиги чемпионов можно ознакомиться по ссылке. Там же и видео голов.

Разгромная победа женской сборной Украины по футболу

Зато победила женская сборная Украины по футболу. Девушки на выезде разгромили Грецию, забив четыре гола. Этот результат оставляет шанс нашей команде попасть на Евро-2022.

Жеребьевка Кубка Украины

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2020/21. На этой стадии сыграют 12 команд.

Десна – Заря

Агробизнес – Ворскла

Днепр-1 – победитель пары ВПК-Агро/Олимпик*

Александрия – Минай

Верес – Мариуполь

Нива – Колос

*Отметим, что если ВПК-Агро победит "Олимпик", то матч состоится на поле днепропетровской команды. Если же "Олимпик" пройдет в четвертьфинал, то сыграет против "Днепр-1" на поле днепрян.

Базовый день матчей 1/8 финала – 2 декабря.

Отметим, что" Шахтер "и" Динамо " начнут выступления в Кубке Украины аж со стадии 1/4 финала.

Сборная Украины без Пятова

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов может закончить карьеру. Есть вероятность, что он закончит профессиональную карьеру футболиста после Евро-2020.

В то же время неопределенной является ситуация относительно его выступлений за "Шахтер". Так как контракт футболиста действует только до конца 2020 года. И стороны пока не договорились о продлении соглашения.

Заменить Пятова может вратарь "Ворсклы" Дмитрий Резник. Сначала в "Шахтере". Хотя и в сборной тоже. Резник может получить вызов вместо Бущана на ноябрьские матчи. Потому что голкипер "Динамо" получил положительный результат после теста на коронавирус.

Дисквалификация игрока "Львова"

Проблемы с игроками есть и у "Львова". Их футболиста Ярослава Богунова дисквалифицировали на два года. Причина – участие в договорном матче. Правда произошло это еще в 2017 году и в Беларуси.

Кроме того, "Львов" покинул и капитан команды Сергей Борзенко.

Россию лишили золота Олимпиад

Не обошлось без дисквалификаций и в России. Но там это оказалось более знатно. У российского биатлониста Евгения Устюгова отобрали два олимпийских "золота" из-за допинг-скандала. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Было решено аннулировать результаты биатлониста, показанные с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14. На этот период приходятся золотая медаль в масс-старте и бронза в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Однако на это решение еще можно подать апелляцию.