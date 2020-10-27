Вундеркинд "Ворсклы" пополнит состав "Шахтера"
Донецкий "Шахтер" серьезно подумал над усилением вратарской позиции на следующий сезон. Клуб может пополниться талантливым голкипером, который стал настоящим открытием прошлого сезона для "Ворсклы" Дмитрием Ризныком.
Вскоре стороны могут вступить в переговоры и подписать предварительный контракт с перспективным голкипером полтавского клуба. А сам трансфер Ризныка скорее всего состоится уже летом 2021-го года, сообщает "Футбольный формат".
Читайте также: Намекнул на уход? Мораес оставил странный комментарий под фотографией "Шахтера"
Усиление вратарской позиции
"Шахтеру" придется выложить за 21-летнего вратаря около 400 тысяч евро. Именно в такую стоимость авторитетный портал Transfermarkt оценил игрока.
Действующий контракт Дмитрия с клубом из Полтавы рассчитан до лета 2024-го года.
В минувшем сезоне 25 раз выходил защищать ворота "Ворсклы", из них 11 матчей провел на "ноль" и пропустил 17 мячей.
Добавим, что у "Шахтера" есть четыре кандидата на позицию голкипера – Андрей Пятов, Анатолий Трубни, Алексей Шевченко и Евгений Гриценко.
Что известно о Дмитрии Ризныке
- Дмитрий Ризнык – воспитанник полтавской "Ворсклы". В мае 2019 года подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. В составе первой команды "ворсклян" в октябре этого же года дебютировал в выездном поединке 12 тура против "Зари". Дмитрий вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.
- Летом 2018 года вместе с юношеской сборной Украины отправился на чемпионат Европы среди 19-летних в Финляндию, где дошел до полуфинала.
- В 2019 году с командой до 20 лет поехал на молодежный чемпионат мира, который проходил в Польше, где стал чемпионом мира.