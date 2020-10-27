Донецкий "Шахтер" серьезно подумал над усилением вратарской позиции на следующий сезон. Клуб может пополниться талантливым голкипером, который стал настоящим открытием прошлого сезона для "Ворсклы" Дмитрием Ризныком.

Вскоре стороны могут вступить в переговоры и подписать предварительный контракт с перспективным голкипером полтавского клуба. А сам трансфер Ризныка скорее всего состоится уже летом 2021-го года, сообщает "Футбольный формат".

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Усиление вратарской позиции

"Шахтеру" придется выложить за 21-летнего вратаря около 400 тысяч евро. Именно в такую стоимость авторитетный портал Transfermarkt оценил игрока.

Действующий контракт Дмитрия с клубом из Полтавы рассчитан до лета 2024-го года.

В минувшем сезоне 25 раз выходил защищать ворота "Ворсклы", из них 11 матчей провел на "ноль" и пропустил 17 мячей.

Добавим, что у "Шахтера" есть четыре кандидата на позицию голкипера – Андрей Пятов, Анатолий Трубни, Алексей Шевченко и Евгений Гриценко.

Что известно о Дмитрии Ризныке