Донецький "Шахтар" зіграв внічию в Лізі чемпіонів проти "Інтера". Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України. Жіноча збірна України з футболу розгромила Грецію у відборі на Євро-2022. А російського біатлоніста Євгена Устюгова дискваліфікували та позбавили золотих медалей. Такими були головні новини спорту 27 жовтня.

Нічия "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

"Шахтар" зіграв другий матч на груповому етапі Ліги чемпіонів. Цього разу в Києві проти італійського "Інтера". Гра закінчилася внічию 0:0. "Гірники" доволі слабо зіграли в атаці – чотири удари, з яких лише один був у площину воріт. Та й він був здалеку і ще в першому таймі.

Натомість "Інтер" атакував чимало. І двічі "Шахтар" від пропущеного голу врятувала перекладина.

Як це було: "Шахтар" вирвав важку нічию у матчі з "Інтером": відео

Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру пояснив, чому команда зіграла так невиразно.

Цей результат дозволив "Шахтарю" залишитися серед лідерів групи B. Попереду на команду очікує матч з ще одним лідером – менхенгладбахською "Боруссією" в Києві 3 листопада. На цей матч вже почали продавати квитки.

З іншими результатами Ліги чемпіонів можна ознайомитися за посиланням. Там же і відео голів.

Розгромна перемога жіночої збірної України з футболу

Натомість перемогла жіноча збірна України з футболу. Дівчата на виїзді розгромили Грецію, забивши чотири голи. Цей результат залишає шанс нашій команді потрапити на Євро-2022.

Жеребкування Кубка України

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2020/21. На цій стадії зіграють лише 12 команд.

Десна – Зоря

Агробізнес – Ворскла

Дніпро-1 – переможець пари ВПК-Агро/Олімпік*

Олександрія – Минай

Верес – Маріуполь

Нива – Колос

*Зазначимо, що якщо ВПК-Агро переможе "Олімпік", то матч відбудеться на полі дніпропетровської команди. Якщо ж "Олімпік" пройде у чвертьфінал, то зіграє проти "Дніпро-1" на полі дніпрян.

Базовий день матчів 1/8 фіналу – 2 грудня.

Відзначимо, що "Шахтар" та "Динамо" розпочнуть виступи в Кубку України аж зі стадії 1/4 фіналу.

Збірна України без Пятова

Голкіпер донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій Пятов може закінчити кар'єру. Є ймовірність, що він закінчить професійну кар'єру футболіста після Євро-2020.

Водночас не визначеною є ситуація щодо його виступів за "Шахтар". Адже контракт футболіста лише до кінця 2020 року. І сторони поки не домовилися про продовження угоди.

Замінити Пятова може воротар "Ворскли" Дмитро Різник. Спочатку в "Шахтарі". Хоча і в збірній теж. Різник може отримати виклик замість Бущана на листопадові матчі. Адже голкіпер "Динамо" отримав позитивний результат після тесту на коронавірус.

Дискваліфікація гравця "Львова"

Проблеми з гравцями є і у "Львова". Їх футболіста Ярослава Богунова дискваліфікували на два роки. Причина – участь в договірному матчі. Правда сталося це ще в 2017 році і в Білорусі.

Окрім того, "Львів" покинув і капітан команди Сергій Борзенко.

Росію позбавили золото Олімпіад

Не обійшлося без дискваліфікацій і в Росії. Але там це виявилося знатніше. У російського біатлоніста Євгена Устюгова відібрали два олімпійських "золота" через допінг-скандал. Відповідне рішення ухвалив Спортивний арбітражний суд (CAS).

Було вирішено анулювати результати біатлоніста, показані з 24 січня 2010 року до кінця сезону-2013/14. На цей період припадають золота медаль у мас-старті і бронза в естафеті на Олімпіаді у Ванкувері, а також золото в естафеті на Олімпіаді в Сочі.

Однак на це рішення ще можна подати апеляцію.