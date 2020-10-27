Донецкий "Шахтер" 3 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве примет "Боруссию" Менхенгладбах в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игру смогут посетить болельщики. "Шахтер" начал продажу билетов.

Как сообщает "Шахтер", продажа билетов будет проходить в несколько этапов. Приоритетное право покупки традиционно в самых преданных болельщиков "горняков".

Примечательно: Продолжит ли "Шахтер" победный путь в Лиге чемпионов: анонс матча с "Интером"

Этапы продажи билетов:

1-й этап (27 октября). Купить билеты на игру с "Боруссией" могут владельцы абонементов всех сезонов (начиная от сезона 2013/14 включительно). Для них действует специальная скидка – 10% от стоимости билета в свободной продаже (2 билета в руки).

2-й этап (28 октября). Приоритетная возможность приобрести билеты для подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке билетов в своем мобильном приложении. Также в этот период билеты смогут приобрести болельщики, которые посетили поединок с "Интером".

3-й этап (от 29 октября). Старт свободной продажи на матч "Шахтер" – "Боруссия". Приобрести билеты можно на shakhtar.com или в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store).

"Шахтер" – "Боруссия": стартовая стоимость билетов

Standard: 100, 150, 200, 300, 500 и 700 гривен;

THE CLUB (снек-меню): 1 000/1 500 гривен;

THE LOUNGE (с пакетом гостеприимства): 4000 гривен;

Sky Box 6 000 – 10 000 гривен.

Все билеты – именные. При прохождении входного контроля на стадионе болельщик должен иметь с собой и предъявить в случае необходимости документ, удостоверяющий личность. На матче будут действовать особые условия из-за пандемии COVID-19.