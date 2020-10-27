У российского биатлониста Евгения Устюгова отобрали два олимпийских "золота" из-за допинг-скандала. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Устюгов потерял "золото" Олимпиады

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Панича.

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Было решено аннулировать результаты биатлониста, показанные с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14.

На этот период приходятся золотая медаль в масс-старте и бронза в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня,

– сказал Панич.

Что известно о деле Устюгова

Обвинения против Устюгова были выдвинуты Международным союзом биатлонистов (IBU), который решил пересмотреть дело о возможном использовании спортсменом запрещенных веществ на основании данных его биологического паспорта.

Оно было закрыто в 2018 году, тогда Устюгов был признан невиновным. Биатлонист доказал, что повышенный уровень гемоглобина в крови является следствием генетических мутаций, которые ему передались от родителей.

Кроме того, позже должны состояться слушания в CAS по делу о двухлетней дисквалификации Устюгова со стороны IBU, вынесенной в феврале 2020 года на основании данных московской антидопинговой лаборатории.

Спортсмена обвиняют в использовании запрещенного оксандролона на основании допинг-проб, взятых у него в августе 2013 года.

В марте 2020 года Устюгов подал апелляцию на решение IBU. CAS должен был рассмотреть апелляцию 20 октября, но из-за пандемии слушания были перенесены.

Россия упустит победу Игр-2014

Сборная России на Олимпиаде в Ванкувере заняла 11-е место в медальном зачете (3 золотые медали, 5 серебряных, 7 бронзовых).

Если Устюгова лишат двух наград Игр-2010, Россия сохранит свою позицию, сравнявшись по количеству золотых медалей с командами Франции, Австралии и Чехии.

На Олимпиаде в Сочи сборная России потеряет первенство в медальном зачете, если CAS окончательно лишит мужскую сборную России по биатлону золотой медали в эстафете.