Во вторник, 27 октября, сыграли очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. Результаты и видео голов – в обзоре Спорт24.

Шахтер – Интер 0:0

Единственным матчем, где не были забиты голы, стала игра в Киеве, в которой "Шахтер" принимал "Интер". Но эта ничья помогла "Шахтеру" сохранить лидерство в группе B.

Локомотив (Москва) – Бавария 1:2

Голы: Миранчук, 70 – Горецка, 13, Киммих, 79

Аталанта – Аякс 2:2

Голы: Сапата, 54, 60 – Тадич, 30 (пен), Траоре, 38

Украинец Руслан Малиновский в этой игре вышел на замену, когда уже были забиты все голы. Главный тренер "Аталанты" дал ему сыграть 12 минут. А уже в конце встречи он получил желтую карточку.

Атлетико – Зальцбург 3:2

Голы: Льоренте, 29, Фелиш, 52, 85 – Собослай, 40, Бериша, 47

Боруссия (Менхенгладбах) – Реал 2:2

Голы: Тюрам, 33, 58 – Бензема, 87, Каземиро, 90+3

"Реал" сумел избежать поражения в этом матче. забив два гола уже в концовке встречи. Спасительный гол "сливочные" забили уже в компенсированное арбитром время.

Украинец Андрей Лунин всю игру просидел на скамейке запасных.

Ливерпуль – Мидтьюлланн 2:0

Голы: Диогу, 55, Салах, 90+3 (пен)

Марсель – Манчестер Сити 0:3

Голы: Торрес, 18, Гюндоган, 76, Стерлинг, 81

Украинец Александр Зинченко впервые в этом сезоне попал в стартовый состав "Манчестер Сити". Но во втором тайме на 68-й минуте был заменен.

Порту – Олимпиакос 2:0

Голы: Виейра, 11, Оливейра, 85