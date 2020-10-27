Во вторник, 27 октября, "Шахтер" на НСК "Олимпийский" принимал "Интер" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Матч закончился безголевой ничьей.

Шахтер – Интер 0:0

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Перед матчем

В прошлый мид-уик "горняки" создали сенсацию, одержав победу в Мадриде над "Реалом" со счетом 3:2. В первом тайме подопечные Луиша Каштру отправили три мяча в ворота "галактикос", а после перерыва сумели отстоять победный результат.

Перед противостоянием с "нерадзурри" донецкий коллектив в рамках национального первенства не смог обыграть полтавскую "Ворсклу", сыграв вничью с "зелено-белыми" (1:1).

"Интер "в своем стартовом поединке группового раунда Лиги чемпионов вырвал домашнюю ничью у менхенгладбахской" Боруссии " (2:2).

"Шахтер "встречался с" Интером " в полуфинале предыдущего розыгрыша Лиги Европы, и в одноматчевом противостоянии победу одержал миланский клуб – 5:0.

Первый опасный момент "Интер" создал на 16-й минуте. Лукаку в левом углу штрафной "Шахтера" опередил Хочолаву и не пробил Трубина. Атака "Интера" продолжилась, и Барелла с линии штрафной попал в перекладину. Впоследствии Трубин ногами отразил удар баррелей с близкой дистанции.

Видео удара Барелли

На 23-й минуте Лукаку не попал под дальнюю стойку с подачи углового "Интера". Везет "горнякам", что гости не повели в счете еще в первом тайме.

Видео удара Лукаку

В конце первого тайма перекладина во второй раз спасла "Шахтер" в этом матче. Трубин перевел рукой мяч в каркас ворот после выстрела Лукаку со стандарта в дальнюю девятку.

Видео попадания Лукаку в перекладину

Резюмируя первый тайм, можно сказать, что августовский ужас "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы перенесся в Киев под конец октября уже в Лигу чемпионов.

После перерыва "Интер" продолжил давление на ворота Анатолия Трубина. Мартинес не попал в пустой угол почти с линии вратарской. Трубин справился с тяжелым ударом Брозовича, но отбил перед собой, Лаутаро оказался первым на добивании.

Видео удара Брозовича

На 76-й минуте Трубин в подкате выбил мяч ногами из своей вратарской, а Лукаку хотел пенальти. Бондарь повис на нем, Ромелу упал вместе с защитником "Шахтера".

Таким образом, "Шахтер" вырвал важную ничью с "Интером"и возглавляет турнирную таблицу группы В. "Интер" временно идет на втором месте.

Шахтер – Интер видеообзор матча