Во вторник, 27-го октября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2020/2021. Результаты жеребьевки – в материале Спорт 24.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Украины сезона-2020/2021 была "слепой". Об этом сообщает 24 канал.

Кстати: Кубок Украины: результаты матчей 1/16 финала

Результаты жеребьевки

Десна – Заря

Агробизнес – Ворскла

Днепр-1 – победитель пары ВПК-Агро / Олимпик

Александрия – Минай

Верес – Мариуполь

Нива – Колос

Отметим, что если ВПК-Агро победит "Олимпик", то матч состоится на поле днепропетровской команды. Если же "Олимпик" пройдет в четвертьфинал, то сыграет против "Днепр-1" на поле днепрян.

Базовый день матчей 1/8 финала – 2 декабря.

Поединки 1/4 финала Кубка Украины-2020/2021 состоятся 3 марта 2021 года. На этом этапе уже начнет выступления действующий обладатель Кубка – "Динамо" и чемпион Украины – "Шахтер".