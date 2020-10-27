Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/8 финала
Во вторник, 27-го октября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона-2020/2021. Результаты жеребьевки – в материале Спорт 24.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Украины сезона-2020/2021 была "слепой". Об этом сообщает 24 канал.
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Результаты жеребьевки
- Десна – Заря
- Агробизнес – Ворскла
- Днепр-1 – победитель пары ВПК-Агро / Олимпик
- Александрия – Минай
- Верес – Мариуполь
- Нива – Колос
Отметим, что если ВПК-Агро победит "Олимпик", то матч состоится на поле днепропетровской команды. Если же "Олимпик" пройдет в четвертьфинал, то сыграет против "Днепр-1" на поле днепрян.
Базовый день матчей 1/8 финала – 2 декабря.