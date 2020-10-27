Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру оценил игру своей команды против "Интера" в Лиге чемпионов. Команды не сумели забить хотя бы один гол, поэтому игра закончилась вничью.

На этот матч Луиш Каштру выпустил тот же состав, что играл и против "Реала" за неделю до этого. Тогда "горняки" одержали сенсационную победу на выезде.

С "Интером" играл тот же состав, что и против "Реала". Я принял решение не менять состав еще в Мадриде. Я оценил действия игрока и решил так. Хотя по стилю игры "Интер" и "Реал" совсем разные. Но мы показали хорошую командную игру в Мадриде, поэтому не было сеанса что-то менять, все игроки были готовы играть, травмированных не было,

- объяснил свое решение Каштру.

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Стоит добавить, что это второй матч между командами в 2020 году. 17 августа "Интер" разгромил "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы со счетом 5:0. Поэтому перед наставником была задача на этот раз не дать сопернику забить.

"Не стоит вспоминать предыдущий матч команд, когда мы проиграли в Лиге Европы. Ситуации совершенно разные. Надо всегда анализировать неудачи, и мы это сделали. "Интер" – одна из лучших команд мира, с мощной атакой. Поэтому мы ставили игрокам задачу как можно надежнее сыграть в защите. Вы видели, что мы не встречали соперника высоко, что насытили центр обороны. И мы не дали забить – это очень важно", – подчеркнул тренер "Шахтера".



Луиш Кашрту во время матча "Шахтер" – "Интер" / Фото ФК "Шахтер"

Однако и "горняки" не впечатлили в этой игре. Команда была очень медленной. За всю игру нанесла лишь четыре удара, из которых в створ ворот – лишь один. И тот издалека еще в первом тайме. Зато "Интер" имел гораздо больше возможностей. И дважды от пропущенного гола дончан спасала перекладина ворот.

"Шахтер переживает сложный момент. Напряженный календарь, много сильных соперников. Кроме того, многие наши игроки заболели коронавирусом. Важно сохранить игроков в хорошей физической форме. Мы с прошлого сезона почти без перерыва перешли в новый. Может, поэтому наши результаты в начале были не самыми лучшими. Но в последних матчах команда показывает хороший футбол и набирает форму", – объяснил такую игру Каштру.

Уже в пятницу, 30 октября, "Шахтер" сыграет в Киеве против "Мариуполя" в УПЛ. А 3 ноября команду ожидает домашний матч против "Боруссии" из Менхенгладбаха в рамках Лиги чемпионов. Этот матч тоже состоится со зрителями. И на эту игру уже начали продавать билеты.