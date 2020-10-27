Футболист "Львова" Ярослав Богунов получил дисквалификацию на два года. Игрок отстранен от матчей под эгидой ФИФА до 5 августа 2022 года.

Как сообщает пресс-служба "Львова", Богунов получил бан на участие в матчах из-за причастности к поединкам с фиксированным результатом.

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В чем обвинен Богунов

27-летний футболист получил наказание за поединки во время выступлений за белорусский ФК "Нафтан" в 2017 году.

Спорт 24 сообщал, что сначала Богунова отстранила от матчей на два года Федерация футбола Беларуси. Решение о дисквалификации Богунова было принято еще 6 августа.

После допроса в полиции футболист сам признался, что принимал участие в договорных матчах. Сообщалось, что Богунов получил 900 евро за то, что "Нафтан" проиграл на выезде брестскому "Динамо".

ПФК "Львов" подал апелляцию на такое постановление ФИФА, впрочем, ее отклонили.

Таким образом, "Львов" отстранил Ярослава Богунова от футбола на срок, указанный в официальном письме.