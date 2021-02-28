Теннисистка Цуренко прервала "черную" полосу поражений, Молчанов получил 31-й титул, а украинские боксеры везут из Болгарии 6 наград. Обзор главных новости спорта за 27 февраля читайте в дайджесте Спорт 24.

Феерия из наград от украинских боксеров

Украинский боксер Максим Продан в Милане одержал свою 19-ю победу на профессиональном ринге в 20 поединках, еще раз бой заканчивался ничьей. Продан в своей карьере еще не знает вкуса поражений. На этот раз "жертвой" украинца стал местный боксер Никола Кристофори.

​Вот так Украинец Продан нокаутировал итальянца в Милане: видео

Drama in Milan!



Maxim Prodan gets the stoppage in the final round to retain his IBF International Welterweight Title #ProdanCristofori #ScardinaNunez pic.twitter.com/ak04DG6V1C — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 26, 2021

Еще хорошие новости для украинских сторонников бокса прилетели из Москвы. В России свою вторую подряд победу одержал Карен Чухаджян, победивший россиянина Алексея Евченко.

Бой длился все 8 раундов. Судьбу победы в бою решали только судьи. После обсуждений рефери единогласно отдали победу боксеру из Украины – 80-72, 80-72, 80-72.

Для украинца эта победа стала уже 17-й в карьере боксера. Также однажды он терпел поражение. Для россиянина это уже 14-е фиаско на профессиональном ринге при 19 победах и 2 ничьих.

​На этом удачный день для боксеров из Украины не закончился. 27 февраля завершился турнир в Болгарии, где украинцы получили аж 6 наград.

Чемпионом соревнований в третий раз подряд стал Александр Хижняк в весе до 75 килограммов. Украинец в финале должен был провести поединок против россиянина Павла Сусолина, но тот не вышел на ринг. Поэтому Хижняк автоматически праздновал успех.

Медали сборной Украины

"Золото" – Александр Хижняк

"Серебро" – Анна Лысенко, Евгений Барабанов, Цотне Рогава

"Бронза" – Юлия Циплакова, Максим Коц

Титул Молчанова и прерванная "черная" серия Цуренко

Леся Цуренко наконец прервала свою 5-матчевую серию без побед. Опытная украинка успешно стартовала в квалификации турнира Qatar Total Open. Она отдала представительнице Бразилии Габриэле Се лишь по гейму в каждом из сетов – 6:1, 6:1.

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На другом турнире в Казахстане 33-летний Денис Молчанов победил в парном разряде. Украинец в паре с Александром Недовесовым одолел американский дуэт.

Молчанов (Украина) / Недовесов (Казахстан) – Паша / Шнур (США) 2:0 (6:4, 6:4)

Теперь в активе украинского теннисиста 31 титул турниров ATP Challenger Tour в парном разряде.

Результаты УПЛ

Первый матч субботы состоялся в Мариуполе, где команда Александра Бабича вырвала ничью у Днепра-1. Первыми счет во встрече открыли днепряне благодаря удару Дугласа. Еще до перерыва хозяева сравняли счет. Результативный удар в активе Меличенко.

Во втором тайме команды еще по одному разу отличились в воротах голкиперов, голы забили Довбик и Кулаков. В итоге 2:2 – боевая ничья.

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В Полтаве Ворскла принимала Александрию. Две равные команды вышли на футбольное поле. Счет открыли полтавские футболисты благодаря Кулачу. После перерыва Вантух быстро сравнял цифры на табло. Однако во втором тайме подопечные Юрия Максимова выдали отличную игру и забили еще дважды. Голы в активе Тиля и Кулача, оформившего дубль.

Безумная концовка матча Колос – Рух

Рух и Колос выдали довольно скучный первый тайм. Но концовка встречи просто шокировала фанатов – нереализованный пенальти и три удаления. Все это произошло на последних минутах поединка.

Однако это еще не все. Не успел судья удалить главного тренера Руха Ивана Федика, как уже голом отметился вышедший на замену Николай Кухаревич. Нападающему удался невероятный дальний удар, который вырвал победу для львовян – 1: 2.