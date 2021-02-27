В субботу, 27 февраля, львовский Рух гостил на стадионе Колоса в рамках 16 тура УПЛ. Львовяне одержали победу в добавленное арбитром время.

Колос – Рух 1:2

Голы: Мысак, 35 (авт.) – Кондраков, 48, Кухаревич, 90+6

Удаление: Мисик, 90, Федик, 90+1 (вне поля) – Костишин, 90+1

Нереализованный пенальти: Гавриш, 89 (Колос)

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Автогол голкипера

Львовский клуб выполнил серию из угловых у ворот Александрии, но ни один из них не завершился остротой. Лысенко пробил со штрафного – мяч пролетел мимо стойки.

Фанаты, которые пришли посмотреть матч вживую, не увидели высокого темпа игры от обеих команд. До половины первого тайма клубы не создали ни одного опасного момента. Мяч после дальнего удара Колоса полетел прямо в руки Мысака.

Не удалось Кравченко замкнуть передачу с фланга – арбитр назначил только угловой. Уже после его розыгрыша Колос открыл счет. Голкипер Руха Мысак пытался кулаком выбить мяч от головы Ореховского, но мяч полетел в собственные ворота – 1:0. Футболисты львовского клуба апеллировали к арбитру, что Лысенко блокировал их голкипера в борьбе и не позволил качественно сыграть на опережение. Однако судья был неумолим.

В конце первой 45-минутки гости едва не забили, но голкипер был первым на мяче. Больше команды в первом тайме не забивали.

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Волевая победа Руха

Рух быстро сравнял счет во втором тайме. После штрафного настоящий "пожар" был у ворот Колоса, которым воспользовался нападающий львовян Кондраков – 1:1.

Видео гола Кондракова

Борячук мог вывести Рух вперед, но голкипер Волынец уверенно сыграл у собственных владений. Команды на этом не остановились и попытались выйти вперед. Однако голкиперы были на месте.

В последней 10-минутке матча большим преимуществом владели хозяева. Футболисты Ивана Федика уже не имели той свежести, которая была в начале второй 45-минутки. Поэтому ближе к голу были игроки из Ковалевки.

На 89-й минуте Колос получил прекрасную возможность вырвать победу у Руха – пенальти. Мисик грубо головой столкнулся с соперником – вторая желтая карточка для футболиста львовян и автоматическое удаление. К отметке подошел Гавриш и не сумел переиграть голкипера Мысака.

В добавленное арбитром время Костишин увидел перед собой тоже вторую желтую карточку – удаление. В равных составах команды доиграли этот матч. Интересно, что судья показал прямую красную карточку главному тренеру Руха Ивану Федику.

Рух сподобился на гол. Кухаревич невероятным дальним ударом вывел Рух вперед – 1:2. В итоге – 1:2 – вырванная победа клуба из Львова.