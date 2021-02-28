Тенісистка Цуренко перервала "чорну" смуга з поразок, Молчанов здобув 31-й титул, а українські боксери везуть з Болгарії 6 нагород. Огляд головних новин спорту за 27 лютого читайте у дайджесті Спорт 24.

Феєрія з нагород від українських боксерів

Український боксер Максим Продан у Мілані здобув свою 19-ту перемогу на професійному рингу у 20 поєдинках, ще одного разу бій завершувався нічиєю. Продан у своїй кар'єрі ще не знає смаку поразок. Цього разу "жертвою" українця став місцевий боксер Нікола Крістофор.

​Оце так Українець Продан нокаутував італійця у Мілані: відео

Drama in Milan!



Maxim Prodan gets the stoppage in the final round to retain his IBF International Welterweight Title #ProdanCristofori #ScardinaNunez pic.twitter.com/ak04DG6V1C — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 26, 2021

Ще гарні новини для українських прихильників боксу прилетіли з Москви. У Росії свою другу поспіль перемогу здобув Карен Чухаджян, який переміг росіянина Олексія Євченка.

Бій тривав усі 8 раундів. Долю перемоги у бою вирішували лише судді. Після обговорень рефері одноголосно віддали звитягу боксеру з України – 80-72, 80-72, 80-72.

Для українця ця перемога стала вже 17-ю у кар'єрі боксера. Також одного разу він зазнавав поразки. Для росіянина це вже 14-те фіаско на професійному ринзі при 19 перемогах та 2 нічиїх.

​На цьому вдалий день для боксерів з України не закінчився. 27 лютого завершився турнір у Болгарії, де українці здобули аж 6 нагород.

Чемпіоном змагань втретє поспіль став Олександр Хижняк у вазі до 75 кілограмів. Українець у фіналі повинен був провести поєдинок проти росіянина Павєла Сусоліна, але той не вийшов на ринг. Тож Хижняк автоматично святкував успіх.

Медалі збірної України

"Золото" – Олександр Хижняк

"Срібло" – Анна Лисенко, Євген Барабанов, Цотне Рогава

"Бронза" – Юлія Ціплакова, Максим Коц

Титул Молчанова та перервана "чорна" серію Цуренко

Леся Цуренко нарешті перервала свою 5-матчеву серію без перемог. Досвідчена українка успішно стартувала у кваліфікації турніру Qatar Total Open. Вона віддала представниці Бразилії Габріелі Се лише по гейму в кожному з сетів – 6:1, 6:1.

​До теми Український тенісист Молчанов – переможець парного турніру ATP у Казахстані

На іншому турнірі у Казахстані 33-річний Денис Молчанов тріумфував у парному розряді. Українець у парі з Олександром Недовєсовим здолали американський дует.

Молчанов (Україна) / Недовєсов (Казахстан) – Паша / Шнур (США) 2:0 (6:4, 6:4)

Тепер в активі українського тенісиста 31 титул турнірів ATP Challenger Tour у парному розряді.

Результати УПЛ

Перший матч суботи відбувся у Маріуполі, де команда Олександра Бабича вирвала нічию у Дніпра-1. Першими рахунок у зустрічі відкрили дніпряни завдяки удару Дугласа. Ще до перерви господарі зрівняли рахунок. Результативний удар у активі Меліченка.

У другому таймі команди ще по одному разу відзначились у воротах голкіперів, голи забили Довбик та Кулаков. У підсумку – 2:2 бойова нічия.

Цікаво Дубль Кулача приніс Ворсклі впевнену перемогу над Олександрією: відео

У Полтаві Ворскла приймала Олександрію. Дві рівні команди вийшли на футбольне поле. Рахунок відкрили полтавські футболісти завдяки Кулачу. Після перерви Вантух швидко зрівняв цифри на табло. Однак у другому таймі підопічні Юрія Максимова видали показали чудову гру та забили ще двічі. Голи у доробку Тіля та Кулача, який оформив дубль.

Шалена кінцівка матчу Колос – Рух

Рух та Колос видали доволі нудний перший тайм. Але кінцівка зустрічі просто шокувала фанатів – нереалізований пенальті та три вилучення. Все це сталось на останніх хвилинах поєдинку.

Однак це ще не все. Не встиг суддя вилучити головного тренера Руха Івана Федика, як вже голом відзначився Микола Кухаревич, який вийшов на заміну. Нападнику вдався неймовірний дальній удар, який вирвав перемогу для львів'ян – 1:2.