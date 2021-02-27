Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян 26 февраля провел бой в Москве. Его соперником стал местный боксер Алексей Евченко.

Карен Чухаджян владел тотальным преимуществом, но боксировал с россиянином все 8 раундов. Украинец выдавал мощные серии ударов, но Алексей Евченко крепко стоял на своих двоих.

Стоит внимания Украинец Продан нокаутировал итальянца в Милане: видео

Вторая победа подряд в России

Судьбу победы в бою решали только судьи. После обсуждений рефери единогласно отдали победу боксеру из Украины – 80-72, 80-72, 80-72.

Для украинца эта победа стала уже 17-й в карьере. Также однажды он терпел поражение. Для россиянина это уже 14-е фиаско на профессиональном ринге при 19 победах и 2 ничьих.

Интересно, что в последний раз на ринг Чухаджян выходил 1 февраля 2020 года, тоже против российского боксера – Сергея Воробьева. Правда, в том поединке победа украинца не была такой убедительной. Карен праздновал успех по раздельному решению судей. После боя украинец сообщил, что соперник заразил его гепатитом А.