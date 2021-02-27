В субботу, 27 февраля, Ворскла на своем поле принимала Александрию в рамках 16 тура УПЛ. Хозяева благодаря классному второму тайму одержали победу.

Ворскла – Александрия 3:1

Голы: Кулач, 39, 77 (п), Тиль, 70 – Вантух, 55

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Досадная ошибка защитника

Уже на первой минуте встречи стало понятно, что ни одна из команд не собирается проигрывать во встрече. Гречишкин получил желтую карточку. Серию угловых исполнили гости. Пуцлин с линии пустых ворот спас свою команду после удара Шастала.

Шастал создавал наибольшую угрозу у ворот Ворсклы. Он классно в падении через себя пробил чуть выше ворот.

Ворскла выровняла игру после безумной 10-минутки от гостей. Ближе к середине тайма команды сбавили обороты в атакующей игре.

В конце тайма Кулач воспользовался ужасной ошибкой Бондаренко. Нападающий хозяев вышел один на один с голкипером и уверенно переиграл вратаря – 1:0. Нападающий во втором матче подряд отмечается в воротах соперников. Всего для него это 7 результативный удар в сезоне.

Цитаишвили в падении пробил головой – стойка спасла владения Александрии. Мяч после удара Ситала полетел прямо в руки голкипера. При минимальном преимуществе хозяев команды ушли на отдых.

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Безумный тайм Ворсклы

После перерыва Александрия продолжила терроризировать ворота соперника и быстро отыгралась. Вантух оказался самым ловким во вратарской площадке соперника после подачи с углового. Он воспользовался сумбурной игрой обороны Ворсклы и забил мяч в ворота соперника – 1:1.

Видео гола Вантуха

Кане отдал классный прострел в штрафную соперника, но ни один из футболистов атаки не откликнулся на передачу. Во второй 45-минутке в исполнении команд были карусели, игроки обоих клубов поочередно угрожали воротам голкиперов.

Активность полтавского клуба была вознаграждена. Кулач отдал верховую передачу на Пердуту, который в падении достал мяч и направил его на свободного Тиля, который с убойной позиции не промахнулся – 2:1.

Видео, как Ворскла вышла вперед в счете

Банада сфолил в штрафной против Челядина, арбитр пошел посмотреть видеоповтор. После VAR судья указал на пенальти и показал Банаде желтую карточку. К отметке подошел Кулач, вратарь угадал направление удара, но не добрался до мяча – 3:1 дубль для нападающего Ворсклы.

Видео пенальти Кулача

Новиков мог немного сократить преимущество и воспользоваться ошибкой вратаря Ворсклы Резника, но его обводящий удар пролетел мимо ворот. Последний опасный момент во встрече был в исполнении хозяев. Челядин пробил из пределов штрафной Александрии – мимо владений соперника.

В итоге – 3:1 убедительная победа Ворсклы. Полтавские футболисты шокировали команду Шарана во втором тайме.