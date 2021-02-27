Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации турнира Qatar Total Open – WTA 500 в Дохе (Катар).

Цуренко перевала серию неудач

Шестая ракетка Украины отдала представительнице Бразилии Габриеле Се только по гейму в каждом из сетов – 6:1, 6:1.

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Теннисистки потратили на определение сильнейшей менее часа. Никто из соперниц не оформил ни одного эйса. Бразильянка допустила 1 двойную ошибку.

Отметим, что этой победой Цуренко закончила серию поражений с 5 матчей.

В следующем круге Леси будет противостоять 68-я ракетка планеты Катержина Синякова. В 2018 году теннисистки встречались на US Open – Леся за матч проиграла лишь 4 гейма.