Украинские боксеры везут 6 медалей из Болгарии, Хижняк – трехкратный чемпион турнира
В субботу, 27 февраля, в Болгарии завершился международный турнир по боксу "Странджа". Украинская сборная завоевала 6 медалей.
Источник:24 канал
Шесть наград едет в Украину, одна из которых высшего сорта. Александр Хижняк без боя в финале получил "золото" турнира в Софии. Боксер должен был провести решающую схватку с россиянином Павлом Сосулиным, но тот не вышел на поединок.
Стоит внимания Украинец Продан нокаутировал итальянца в Милане: видео
Хорошие результаты в Болгарии
Причина неявки россиянина на финальный поединок неизвестна. Интересно, что Сосулин уже провел дебютные поединки в профессиональном боксе, одержав 3 победы.
До финала Хижняк легко победил в первом раунде нокаутом бразильца Исаяса Рибейро. В четвертьфинале украинца ждал представитель Турции Серхат Гулер. Он оказался "крепким орешком", но по единогласному решению судей победу одержал украинец.
В 1/2 финала Хижняк праздновал успех над Андреем Време из Молдовы, нокаутировав соперника в третьем раунде. Для 25-летнего боксера эта победа на турнире стала уже третьей подряд в весе до 75 килограммов.
Но это не единственная награда для Украины. Еще 5 медалей завоевали украинские боксеры.
Медали сборной Украины
- "Золото" – Александр Хижняк
- "Серебро" – Анна Лысенко, Евгений Барабанов, Цотне Рогава
- "Бронза" – Юлия Циплакова, Максим Коц
Поделиться новостью