В субботу, 27 февраля, в Болгарии завершился международный турнир по боксу "Странджа". Украинская сборная завоевала 6 медалей.

Шесть наград едет в Украину, одна из которых высшего сорта. Александр Хижняк без боя в финале получил "золото" турнира в Софии. Боксер должен был провести решающую схватку с россиянином Павлом Сосулиным, но тот не вышел на поединок.

Стоит внимания Украинец Продан нокаутировал итальянца в Милане: видео

Хорошие результаты в Болгарии

Причина неявки россиянина на финальный поединок неизвестна. Интересно, что Сосулин уже провел дебютные поединки в профессиональном боксе, одержав 3 победы.

До финала Хижняк легко победил в первом раунде нокаутом бразильца Исаяса Рибейро. В четвертьфинале украинца ждал представитель Турции Серхат Гулер. Он оказался "крепким орешком", но по единогласному решению судей победу одержал украинец.

В 1/2 финала Хижняк праздновал успех над Андреем Време из Молдовы, нокаутировав соперника в третьем раунде. Для 25-летнего боксера эта победа на турнире стала уже третьей подряд в весе до 75 килограммов.

Но это не единственная награда для Украины. Еще 5 медалей завоевали украинские боксеры.

Медали сборной Украины