В субботу, 27 февраля, украинский теннисист Денис Молчанов сыграл в паре с Александром Недовесовым в финале ATP Challenger Tour в Нур-Султане (Казахстан). Дуэт с украинцем одержал титул турнира.

Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. В двух сетах легко преодолели американскую пару.

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Молчанов (Украина) / Недовесов (Казахстан) – Паша / Шнур (США) 2:0 (6:4, 6:4)

В первом сете пары показывали на корте равную игру, только один гейм на собственной подаче отдали американцы. Ключевым стал восьмой гейм, когда Молчанов и Недовесов с двумя брейками вышли вперед в счете и довели первую партию до победы – 6:4.

Второй сет стал идентичным по сценарию к первому. Опять представители США один раз отдали гейм на своей подаче и уступили со счетом – 6:4.

За матч украинско-казахстанская пара сделала 3 эйса, 1 двойную ошибку и трижды подряд выигранные геймы.

Молчанов с партнером выиграли трофей турнира с призовым фондом 104 тысячи долларов. Теперь в активе украинского теннисиста 31 титул турниров ATP Challenger Tour в парном разряде.