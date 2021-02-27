Украинец Продан нокаутировал итальянца в Милане: видео
В ночь с 26 на 27 февраля в Милане свой бой провел украинский боксер Максим Продан. Его соперником стал Никола Кристофор из Италии.
Источник:24 канал
Шоу в Милане стало настоящим зрелищем для поклонников бокса. Бой длился целых 10 раундов и завершился победой Максима Продана.
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Победа украинца
Итальянец продержался на ногах девять раундов, а вот в следующем уже судья решил прекратить тотальное избиение Николы Кристофа. Рефери отдал украинцу победу техническим нокаутом. Продан защитил свой титул чемпиона IBF International в полусреднем весе.
Для боксера из Украины эта победа стала 19-й на профессиональном ринге в 20 поединках, еще раз бой заканчивался ничьей. Продан в своей карьере еще не знает вкуса поражений.
Максим Продан – Никола Кристофор видеообзор
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