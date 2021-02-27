В ночь с 26 на 27 февраля в Милане свой бой провел украинский боксер Максим Продан. Его соперником стал Никола Кристофор из Италии.

Шоу в Милане стало настоящим зрелищем для поклонников бокса. Бой длился целых 10 раундов и завершился победой Максима Продана.

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Победа украинца

Итальянец продержался на ногах девять раундов, а вот в следующем уже судья решил прекратить тотальное избиение Николы Кристофа. Рефери отдал украинцу победу техническим нокаутом. Продан защитил свой титул чемпиона IBF International в полусреднем весе.

Свой первый бой на профессиональном уровне Продан провел в 22 года, одержав победу над боксером из Венгрии. 8 марта 2019 года получил пояс IBF International в поединке против бельгийца Стива Джами.

Drama in Milan!



Maxim Prodan gets the stoppage in the final round to retain his IBF International Welterweight Title #ProdanCristofori #ScardinaNunez pic.twitter.com/ak04DG6V1C — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) February 26, 2021

Для боксера из Украины эта победа стала 19-й на профессиональном ринге в 20 поединках, еще раз бой заканчивался ничьей. Продан в своей карьере еще не знает вкуса поражений.

Максим Продан – Никола Кристофор видеообзор