В субботу, 27 февраля, Мариуполь на своем поле принимал Днепр-1 в матче 16 тура УПЛ. Азовцам удалось вырвать ничью – 2:2.

Мариуполь – Днепр-1 2:2

Голы: Меличенко, 25, Кулаков, 86 – Дуглас, 13, Довбик, 61 (пен.)

Смотрите также Десна разгромила Ингулец и поднялась на 3 место в УПЛ: видео

Команды расположились на соседних позициях в турнирной таблице: Мариуполь опережает днепрян всего на два очка. Вторую часть украинского первенства подопечные Игоря Йовичевича начали с двух побед, разобравшись с Ингульцем (3:0) и Олимпиком (2:0).

А вот мариупольцы, наоборот, дважды проиграли. Команда Остапа Маркевича уступила Александрии и Заре, оба раза с минимальным счетом. При этом проигрышная серия азовцев достигла четырех матчей.

В первом круге Мариуполь обыграл Днепр-1 со счетом 2:1. В составе мариупольцев результативными ударами отметились Сагуткин и Бондаренко, а единственный гол в ворота гостей забил Хобленко.

Днепр-1 открыл счет во встрече уже на 13-й минуте. После навеса со штрафного Дуглас оторвался от Чоботенко и головой расстрелял ворота.

Видео гола Дугласа

На 35-й минуте марупольцы восстановили паритет в матче. После навеса с углового Сикан головой с рикошета попал в штангу. Мяч отскочил к Меличенко, который добил футбольный снаряд в ворота.

Видео гола Меличенко

После перерыва днепрянам удалось даже выйти вперед. Чеботенко сбил Дубинчака в углу штрафной и заработал пенальти в собственные ворота. Довбик пробил в правый угол, а Кудрик упал в противоположный.

Видео гола Довбика

На 86-й минуте Мариуполю во второй раз удалось отыграться в матче и вырвать ничью. После навеса с углового Кулаков головой подрезал мяч в дальний угол.

Таким образом, командам не удалось улучшить свое турнирное положение. Мариуполь с 17 очками идем 9-м, а Днепр-1 вслед за ним 10-м (15 баллов).

Мариуполь – Днепр-1 видеообзор