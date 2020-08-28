В четверг, 27 августа, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Состоялись поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21. По их итогам определились возможные оппоненты киевского "Динамо" в следующем раунде, пишет 24 канал.

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Во втором раунде ПАОК обыграл "Бешикташ" (3:1), венский "Рапид" одолел "Локомотиву" (0:1), а АЗ победил "Викторию Пльзень" (3:1). Именно с победителями этих пар киевляне могут встретиться в следующем раунде.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа. Матчи запланированы на 15-16 сентября.

Сборная Украины провела первую тренировку в 2020 году

Сборная Украины по футболу 26-го августа впервые провела тренировку в 2020 году. Игроки национальной команды не собирались после успешного выхода на Евро-2020, ведь международные матчи в 2020 году были отменены из-за пандемии.

Сборная Украины в сентябре проведет два поединка в Лиге наций. 3-го сентября "сине-желтые" во Львове примут Швейцарию, а через три дня поедут в Мадрид на матч против Испании.

Звездный Поль Погба заразился COVID-19

Звездный футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба заразился COVID-19. Полузащитник сдал положительный тест на коронавирус перед матчами сборной Франции в Лиге наций.

Погба пропустит матчи Франции

27-летнему футболисту придется самоизолироваться в течение 14 дней.

В субботу, 5 сентября, он пропустит матч Лиги наций Франции в Швеции, а через три дня – домашний матч против Хорватии.

Впрочем, Погба сможет принять участие в старте сезона АПЛ-2020/2021. "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Кристал Палас" на "Олд Траффорд" 19 сентября.

Малиновский-в топ-5 самых дорогих полузащитников Серии А

Известный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Серии А, где теперь можно увидеть самых дорогих футболистов чемпионата, в частности в линии полузащиты, где играет украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский. Цена Малиновского стремительно выросла за последние 5 месяцев.

Его стоимость выросла на 10 миллионов и составила 21 миллион евро. Такая цена позволила Малиновскому попасть в топ-5 самых дорогих атакующих хавбеков итальянского чемпионата.

Успешный сезон Малиновского