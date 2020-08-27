Сезон 2019/20 был очень удачным для полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, из-за чего его стоимость выросла на 10 миллионов и составила 21 миллион евро. Такая цена позволила Малиновскому попасть в топ-5 самых дорогих атакующих хавбеков итальянского чемпионата.

Известный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Серии А, где теперь можно увидеть самых дорогих футболистов чемпионата, в частности в линии полузащиты, где играет украинец. Цена Малиновского стремительно выросла за последние 5 месяцев.

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Наиболее ценным футболистом центрального звена поля стал игрок "Интера" Эриксен - 60 миллионов евро. Второе место занял Николо Заниоло из "Ромы" – 55 миллионов евро.

Тройку лидеров замкнул хавбек "Лацио" Луис Альберто Ромеро. Его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.

Топ-5 самых дорогих атакующих хавбеков Серии А / Фото: Скрин с Transfermarkt

Успешный сезон Малиновского

В целом Малиновский провел за "Аталанту" в Серии А 34 матча.

На счету футболиста 8 голов и 4 ассиста. Благодаря этому Малиновский один из лучших игроков чемпионата Италии после рестарта.

"Аталанта" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с ПСЖ. Также команда украинца гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Кто является самым дорогим игроком Серии А?

Если не принимать во внимание позиции, то самым дорогим игроком чемпионата Италии является Лукаку – 85 миллионов евро. Его ближайший конкурент Дибала уступает Лукаку на 5 миллионов евро.

Добавим, что в символической сборной дорогих игроков чемпионата нет ни одного футболиста из "Аталанты", где выступает украинец Малиновский.