Украинский футболист Руслан Малиновский пожинает плоды удачной игры после возобновления чемпионата Италии (Серия А). Руслан вошел в пятерку лучших футболистов Серии А после рестарта.

Малиновский находится в списке лучших игроков чемпионата Италии по версии авторитетного портала InStat Index. Об этом информирует "Команда 1".

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Статистика Руслана

27-летний украинец в среднем за матч набирает 328 баллов, что позволяет ему расположиться на 5-й строчке в рейтинге.

После карантина в чемпионате Италии он провел 9 матчей. Пять раз украинец выходил в стартовом составе.

На счету Малиновского 3 гола и 4 результативные передачи. Также Руслан на себе зарабатывал удаления для соперников.

Топ-5 рейтинга

Криштиану Роналду ("Ювентус") – 353 балла

Хакан Чалханоглу ("Милан") – 341 балл

Родриго де Пауль ("Удинезе") – 336 баллов

Тео Эрнандес ("Милан") - 335 баллов

Руслан Малиновский ("Аталанта") – 328 баллов

Украинский футболист также находится на 7-м месте по количеству ударов по воротам в матчах после карантина (24) и ключевым передачам (25).