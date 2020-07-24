В компании с Роналду: Малиновский один из лучших футболистов в Италии
Украинский футболист Руслан Малиновский пожинает плоды удачной игры после возобновления чемпионата Италии (Серия А). Руслан вошел в пятерку лучших футболистов Серии А после рестарта.
Малиновский находится в списке лучших игроков чемпионата Италии по версии авторитетного портала InStat Index. Об этом информирует "Команда 1".
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Статистика Руслана
27-летний украинец в среднем за матч набирает 328 баллов, что позволяет ему расположиться на 5-й строчке в рейтинге.
После карантина в чемпионате Италии он провел 9 матчей. Пять раз украинец выходил в стартовом составе.
На счету Малиновского 3 гола и 4 результативные передачи. Также Руслан на себе зарабатывал удаления для соперников.
Топ-5 рейтинга
- Криштиану Роналду ("Ювентус") – 353 балла
- Хакан Чалханоглу ("Милан") – 341 балл
- Родриго де Пауль ("Удинезе") – 336 баллов
- Тео Эрнандес ("Милан") - 335 баллов
- Руслан Малиновский ("Аталанта") – 328 баллов
Украинский футболист также находится на 7-м месте по количеству ударов по воротам в матчах после карантина (24) и ключевым передачам (25).