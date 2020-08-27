Тренерский штаб киевского "Динамо" вскоре может пополнить новый специалист. Столичный клуб ведет поиски аналитика.

Как сообщает "Бомбардир", в тренерском штабе "Динамо" может состояться пополнения. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу ищет тренера-аналитика.

Примечательно: Гармаш покинет "Динамо"

Конкретные кандидатуры пока не называются.

Кто в тренерском штабе Луческу

В тренерский штаб румынского тренера "Динамо" входят четверо украинцев и трое иностранцев. В частности, помощниками Луческу являются:

Огнен Вукоевич (Хорватия)

Олег Гусев (Украина)

Эмилиан Карас (Молдова)

Диего Лонго (Италия)

Тренер вратарей "Динамо" – Михаил Михайлов. Виталий Кулиба и Владимир Ярмошук – тренер по физподготовке.