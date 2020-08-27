Луческу ищет нового тренера в "Динамо"
Тренерский штаб киевского "Динамо" вскоре может пополнить новый специалист. Столичный клуб ведет поиски аналитика.
Как сообщает "Бомбардир", в тренерском штабе "Динамо" может состояться пополнения. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу ищет тренера-аналитика.
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Конкретные кандидатуры пока не называются.
Кто в тренерском штабе Луческу
В тренерский штаб румынского тренера "Динамо" входят четверо украинцев и трое иностранцев. В частности, помощниками Луческу являются:
- Огнен Вукоевич (Хорватия)
- Олег Гусев (Украина)
- Эмилиан Карас (Молдова)
- Диего Лонго (Италия)
Тренер вратарей "Динамо" – Михаил Михайлов. Виталий Кулиба и Владимир Ярмошук – тренер по физподготовке.
Что известно о Луческу в "Динамо"?
75-летний тренер возглавил "Динамо" летом. Под его руководством киевляне уже выиграли два официальных матча. 25-го августа Луческу с "Динамо" получил Суперкубок Украины, одолев свою бывшую команду – "Шахтер". Румын стал первым тренером, который получил трофей с "Динамо" и "Шахтером".