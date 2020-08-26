Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В нем греческий ПАОК на собственном поле обыграл турецкий "Бешикташ". И теперь может стать соперником "Динамо" в третьем квалификационном раунде турнира.

Матч ПАОК – "Бешикташ" состоялся во вторник, 25 августа, в Салониках на стадионе "Тумба" при пустых трибунах. Важность этого матча для "Динамо" была в том, что в этой игре мог определиться потенциальный соперник "Динамо" в третьем квалификационном раунде. Однако стать им мог лишь ПАОК. Если бы победил "Бешикташ", то турецкий клуб был бы среди сеяных команд, как и "Динамо". И против киевлян бы не сыграл.

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Но победил именно ПАОК. Еще до перерыва футболисты греческого клуба забили три гола – дублем отметился Цолис, еще один гол забил Пелкас. Впоследствии Ларин один гол отквитал, а Акпом не реализовал пенальти в ворота "Бешикташа".

Видеообзор матча ПАОК – Бешикташ

Таким образом ПАОК стал вероятным соперником "Динамо" в третьем квалификационном раунде.

Еще две команды, против которых могут сыграть киевляне, определится 26 августа. Это будут победители пары

АЗ (Нидерланды) – "Виктория" (Чехия)

"Локомотива" (Хорватия) – Рапид (Австрия)

Стоит отметить, что радуются победе ПАОКа и в клубах, где выступают трое украинцев – бельгийском "Генте" Игоря Пластуна, Романа Безуса и Романа Яремчука. Ведь теперь команда будет среди сеяных во время жеребьевки третьего квалификационного раунда. И точно не сыграет против "Динамо".

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа, матч запланирован на 15-16 августа.