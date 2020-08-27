Состоялись поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21. По их итогам определились возможные оппоненты киевского "Динамо" в следующем раунде.

Во втором раунде ПАОК обыграл "Бешикташ" (3:1), венский "Рапид" одолел "Локомотиву" (0:1), а АЗ победил "Викторию Пльзень" (3:1). Именно с победителями этих пар киевляне могут встретиться в следующем раунде, пишет 24 канал.

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Путь "Динамо" в Лиге чемпионов

"Бело-синие" начинают свой путь в Лиге чемпионов именно с третьего раунда пути представителей лиг, как и "Бенфика" с "Гентом". Эта тройка команд сеяная, то есть, они не смогут сыграть между собой. На этой стадии будет проводиться один матч в каждой паре.

В раунде плей-офф к победителям трех пар присоединится российский "Краснодар", с которым "Динамо" разведут. На этой стадии команд ждут двухматчевые противостояния.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 31 августа. Матчи запланированы на 15-16 августа.