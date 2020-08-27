Звездный футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба заразился COVID-19. Полузащитник сдал положительный тест на коронавирус перед матчами сборной Франции в Лиге наций.

О том, что Погба заразился коронавирусом, рассказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Об этом информирует BBC.

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Дешам сообщил, что ему пришлось изменить список вызванных футболистов в сборную Франции.

Поль Погба, который ранее был в списке, к сожалению для него, вчера сдал тест, который сегодня утром был возвращен как положительный,

– рассказал Дешам.

Погбу заменит в составе Франции 17-летний полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга.

Погба пропустит матчи Франции

27-летнему футболисту придется самоизолироваться в течение 14 дней.

В субботу, 5 сентября, он пропустит матч Лиги наций Франции в Швеции, а через три дня – домашний матч против Хорватии.

Впрочем, Погба сможет принять участие в старте сезона АПЛ-2020/2021. "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Кристал Палас" на "Олд Траффорд" 19 сентября.