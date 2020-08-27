Счастливы вместе: сборная Украины провела первую тренировку в 2020 году – фото
Сборная Украины по футболу 26-го августа впервые провела тренировку в 2020 году. Игроки национальной команды не собирались после успешного выхода на Евро-2020, ведь международные матчи в 2020 году были отменены из-за пандемии.
Сборная Украины проводит сборы в Харькове, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
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Фитнес для первой пятерки
Во время первого рабочего вечера начали работу игроки, которые не принимали участия в поединке за Суперкубок Украины или выходили на замену во втором тайме (Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Виктор Цыганков), а также Александр Зинченко.
Эта группа провела фитнес-занятия в тренажерном зале отеля под руководством нового тренера по физподготовке Андреа Азалина.
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Пятеро новичков
Георгий Бущан, Владислав Супряга, Александр Тимчик, Александр Сирота и Валерий Бондарь впервые приняли участие в тренировке национальной сборной.
Начальная работа для дебютантов была тактической, чтобы усвоить принципы игры команды.
Играл с Шевченко
В конце занятия часть футболистов, к которым присоединился и Андрей Шевченко, сыграла в тенисбол.
27-го августа к команде присоединится Руслан Малиновский.
Тренировка сборной Украины / Все фото сайт УАФ