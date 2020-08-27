Сборная Украины по футболу 26-го августа впервые провела тренировку в 2020 году. Игроки национальной команды не собирались после успешного выхода на Евро-2020, ведь международные матчи в 2020 году были отменены из-за пандемии.

Сборная Украины проводит сборы в Харькове, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Фитнес для первой пятерки

Во время первого рабочего вечера начали работу игроки, которые не принимали участия в поединке за Суперкубок Украины или выходили на замену во втором тайме (Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Виктор Цыганков), а также Александр Зинченко.

Эта группа провела фитнес-занятия в тренажерном зале отеля под руководством нового тренера по физподготовке Андреа Азалина.

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Пятеро новичков

Георгий Бущан, Владислав Супряга, Александр Тимчик, Александр Сирота и Валерий Бондарь впервые приняли участие в тренировке национальной сборной.

Начальная работа для дебютантов была тактической, чтобы усвоить принципы игры команды.

Играл с Шевченко

В конце занятия часть футболистов, к которым присоединился и Андрей Шевченко, сыграла в тенисбол.

27-го августа к команде присоединится Руслан Малиновский.



Тренировка сборной Украины / Все фото сайт УАФ

Сборная Украины в сентябре проведет два поединка в Лиге наций. 3 сентября "сине-желтые" во Львове примут Швейцарию, а через три дня поедут в Мадрид на матч против Испании.